02 settembre 2025 alle 00:26

I Doppi sardi fanno incetta di titoli 

Quattro medaglie per la Sardegna ai campionati italiani Doppi conclusi a Formia. Nel carniere della III Zona l’oro dei campioni del mondo Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Yacht Club Cagliari) nei Nacra 15, in cui lo scorso anno chiusero secondi, con Alessandro Vargiu e Noa Lisci (Windsurfing Club Cagliari) argento per appena 7 punti. Sempre del Wc Cagliari il successo nella classe Hobie cat 16 spy di Paolo Pedde e Samuele De la ville, che non hanno lasciato scampo agli avversari vincento 8 prove su 9. Oro anche alle giovanissime Gemma Casimirri e Nina Columbu sul Dragoon il piccolo catamarano propedeutico all’Hobie Cat. Sono stati quattro giorni di regata intensi caratterizzati da condizioni meteo molto variabili e tecniche, con tante attività collaterali organizzate dalla Fiv. Sardi presenti anche nella classe 420, la più numerosa in mare, con quattro equipaggi della Lega Navale Olbia al debutto tricolore.

WingFoil

In Cina, a Daishan, scatta domani la tappa del World Championship di WingFoil, regata clou per la definizione della ranking mondiale. Maddalena Spanu, la forte atleta oristanese che corre per il team Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda guida la classifica con 1100 punti, seguita da un'altra italiana Charlotte Baruzzi. ( l.d.c. )

