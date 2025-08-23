VaiOnline
Tortolì.
24 agosto 2025 alle 00:18

I doni di Mario Lai esposti in biblioteca 

Il ponte di ferro, quello "vero", come si presentava nei primi anni del 1900, la torre saracena di San Gemiliano, il faro di Bella Vista ad Arbatax. Nelle sue opere ricostruisce in miniatura i luoghi del cuore tanto amati sin dall'infanzia che lo legano a doppio filo con la sua amatissima Tortolì. Mario Lai, 71 anni, ex sovrintendente di polizia in un paese vicino a Palermo, emigrato in Sicilia cinquant’anni fa, ma con la sua Tortolì sempre nel cuore dove torna spesso e trascorre l'estate. Opere che ha donato alla comunità. Il Comune ha accettato formalmente con una delibera della giunta questa donazione riconoscendola come «un gesto di particolare valore culturale e un arricchimento per il patrimonio artistico comunale». Realizzate in legno con materiali di recupero, scarti di falegnameria, frutto del lavoro ingegnoso di un abile artigiano riproducono luoghi simbolo per la comunità. «Le tre opere saranno collocate nella biblioteca comunale di via Vittorio Emanuele 23, affinché possano essere ammirate e contribuire a rendere la biblioteca un luogo sempre più vivo, capace di unire cultura, memoria e arte», scrive il Comune in un post social. In passato Lai aveva omaggiato don Piero Crobeddu di una riproduzione della cattedrale di Sant'Andrea. (f. m.)

