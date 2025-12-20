VaiOnline
21 dicembre 2025 alle 00:33

I doni della polizia ai piccoli pazienti del Microcitemico 

Una visita speciale della polizia ai bambini dell’ospedale pediatrico Microcitemico per ricordare Giancarlo De Angelis.

Gli agenti hanno voluto ricordare così l’assistente capo della Polizia di stato, scomparso prematuramente a 49 anni nel dicembre del 2021 a causa di un male incurabile.

Ai piccoli pazienti sono stati distribuiti dei doni in occasione delle festività natalizie grazie alla disponibilità e la collaborazione del personale medico, in particolare del professor Salvatore Savasta, seguendo lo spirito di Giancarlo De Angelis, promotore di tante iniziative di solidarietà verso i più bisognosi, soprattutto quando si avvicinava il Natale.

A consegnare i regali sono stati gli stessi agenti della Polizia di stato e quelli della Squadra volanti, accompagnati da Katia, la moglie di De Angelis, e dal dirigente Massimo Imbimbo.

