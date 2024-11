I doni dei contadini per la giornata del Ringraziamento 

Chiesa gremita domenica a Sestu per la tradizionale giornata del Ringraziamento. In Italia è voluta dalla Cesi, a Sestu si identifica da tempo col comitato sant’Isidoro, che ne cura l’organizzazione.

«È stata una celebrazione bellissima, molto partecipata», racconta Roberto Spiga, del comitato. Tra i banchi non solo coltivatori ma anche molti fedeli, la sindaca Paola Secci e il consigliere di minoranza di “Sestu domani” Francesco Serra, spesso portavoce degli agricoltori. Sull’altare a celebrare don Sergio Manunza, parroco di san Giorgio, che nella sua predica ha ricordato il legame tra la campagna e le giovani generazioni, e come una coltivazione sostenibile rappresenti il futuro. Poi la raccolta delle offerte dalle campagne: «Il lavoro dei nostri coltivatori, che va in mano a chi ha più bisogno», ha spiegato don Sergio. Per lui, sestese e qui da un anno dopo vari incarichi, una serata speciale. Compie 40 anni di sacerdozio, con tanti auguri dai fedeli. «Per chi è toccato da questa grazia ogni messa è come la prima e come l’ultima, un momento da accogliere con gioia», si è confidato, con un po’ timidezza. «Una bella occasione per augurare a Don Sergio un felice 40esimo anniversario di ordinazione sacerdotale», ha commentato la sindaca Paola Secci, «una festa di ringraziamento per un settore importantissimo per la nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA