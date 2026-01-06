I doni dei carabinieri alla pediatria del Brotzu 

Visita speciale in occasione dell’Epifania nel reparto di pediatria dell’ospedale Bortzu. Ieri mattina, i rappresentanti del comando provinciale hanno incontrato i piccoli pazienti con il desiderio di portare un momento di serenità a chi ha trascorso e chi sta ancora trascorrendo le feste in una condizione di fragilità.

I militari hanno distribuito ai bambini ricoverati un omaggio di materiale istituzionale: gadget e giochi, pensati per stimolarne lo svago individuale e l’interazione di gruppo.

«In un periodo dell’anno così significativo», ha dichiarato il comandante della Compagnia dei carabinieri Simone Pietro Anelli, «riuscire a donare un momento di gioia a chi è in ospedale è un gesto di grande e partecipata vicinanza che testimonia quanto la comunità sappia stringersi, con autentica solidarietà, attorno ai suoi membri più vulnerabili».

La visita ha visto momenti emozionanti tra i carabinieri, i bambini e i loro genitori. I rappresentanti del comando sono stati accolti dal nuovo direttore generale del Brotzu, Maurizio Marcias, dal direttore del dipartimento materno infantile Giuseppe Masnata, dal personale medico, paramedico e dai volontari presenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA