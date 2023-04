I donatori dell’Avis aiutano una scuola in Kenya 

L’Avis di Villacidro ha destinato i fondi raccolti con l’ultima raccolta di sangue del 2022 all’associazione solidale Kenya School Desk, che si occupa di progetti per la scolarizzazione e il sostegno alimentare per i bambini che abitano le zone rurali del Kenya. «Grazie ai donatori e al contributo degli amici di una famiglia di donatori, che hanno devoluto un’offerta in memoria a favore dell’Avis, siamo riusciti a sostenere in diversi modi l’associazione», racconta Barbara Ferrau, presidente Avis Villacidro. «Abbiamo acquistato due banchi di scuola, perché le classi non hanno arredi. Siamo riusciti ad adottare e scolarizzare per un anno due bambini e a inviare derrate alimentari che possono supportare l’alimentazione e la salute dei bambini kenyani. Ogni piccolo gesto può migliorare la vita dei bambini che vivono in condizioni di disagio e povertà che nella nostra parte “fortunata” del mondo spesso non riusciamo neppure a immaginare», continua la presidente Avis. La prossima raccolta di sangue è prevista questo giovedì, con i ragazzi del liceo Piga: «È importante che le nuove generazioni vengano sensibilizzate sull’importanza e sulla gioia che dà diventare donatori di sangue», conclude Ferrau.

