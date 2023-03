I dominatori Quartieri/de amicis frenano: solo un pari nei playoff contro il Decimo 

Hanno preso il via sabato i quarti di finale dei playoff dell’Over 50. La settimana scorsa, tra recuperi e posticipo, si è completata la stagione regolare che ha permesso di definire il tabellone degli spareggi. Non sono mancate le sorprese in questo turno di andata. Sabato sono in programma le sfide di ritorno a campi invertiti che decreteranno le quattro squadre semifinaliste.

Solo pari per la De Amicis

I Quartieri De Amicis, dopo aver dominato in lungo e in largo il torneo, cominciano col freno a mano tirato il loro cammino nei playoff. La sfida col Decimo 2013 si è chiusa a reti inviolate e tutto sarà deciso al ritorno. I rossoblù hanno acciuffato la qualificazione solo all’ultimo respiro, battendo nella gara di recupero giocata martedì scorso il Real Putzu per 1-0 e conquistando l’ottavo posto in extremis ai danni del Panificio Genuis, cui non sono bastati la vittoria con la Pgs Audax (3-2) e il pareggio con la Frassinetti Elmas (0-0) per agguantare l’ultimo posto utile per gli spareggi. Ora i decimesi si candidano addirittura come outsider avendo fermato a domicilio la migliore squadra del torneo. Non delude invece la Maccioni Marmi con gli Amatori 4 Mori, una sfida che mette di fronte la detentrice del titolo e i vicecampioni protagonisti della finale della passata stagione. Ai selargini va il primo round, vinto per 3-1, grazie alla rete su rigore di Aldo Piras e alla doppietta del solito Gheratzu, servito perfettamente da Pilleri (autore dei due assist). Per gli Amatori 4 Mori il gol che tiene ancora accese le speranze in vista del ritorno è di Remo Baldelli, che su punizione da posizione defilata ha accorciato le distanze.

Tonfo Audax

Servirà un’impresa alla Pgs Audax per ribaltare il 3-0 incassato dalla I.R. Ultimi Moniaflor, a segno con Cabras, Piroddi e Melis. Non tutto è perduto per i capoterresi chiamati a riscattare la brutta sconfitta dopo un torneo vissuto da protagonista. Termina in parità (2-2) la sfida tra Real Putzu e Amatori Johannes. Putzesi in rete con Piscedda e Cambarau, rimonta cagliaritana con Mameli e D’Aniello anche grazie alla superiorità numerica nella ripresa.