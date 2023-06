«I diving sono una grande risorsa, la settimana blu rilancia il settore» 

Valeria Dessì, 47 anni, ha lasciato alle spalle Cipro, Maldive, Egitto e ha fermato l'ago della bussola sulla sua terra: Sardegna e più precisamente Sulcis-Iglesiente. Ha un’esperienza ultra ventennale, forma istruttori e guide subacquee, oggi lavora nei fondali lungo la costa di Portoscuso con Ajòó dive!. A marzo scorso, alla Bitas di Alghero,dopo un lavoro fatto insieme a un pool di operatori, è stata convincente: «L’attività subacquea ha una dimensione poliedrica. Richiama un turismo sostenibile; è proficua e fortemente strategica per l’industria delle vacanze».

La subacquea riesce a fare sistema?

«È un robusto anello della catena del turismo perché si collega con altre attività commerciali, ricettive e sportive, dimostrandosi trasversale e resiliente; in molte zone riesce a destagionalizzare il mercato portandosi dietro tanto altro come attività ricettive ed escursionistiche. Purtroppo l’attività dei diving non viene riconosciuta con tutte le sue potenzialità; a parte un elenco regionale, la subacquea ricreativa non gode di una sostanziale giurisdizione. E i pochi dati ufficiali arrivano dalle Amp sarde».

Cosa rivelano?

«Un dato su tutti: all’interno delle Amp sarde negli ultimi 5 anni sono state registrate dalle 50mila alle 80mila immersioni all’anno. Ma bisogna tenere conto di tutte le zone di immersione che non rientrano in questo report, e dove comunque sono presenti operatori del settore».

La subacquea muove un indotto fatto non solo di immersioni.

«Sì, è appurato che il diving porta un valido contributo all’economia del turismo. La subacquea negli anni è evoluta sia tecnicamente che filosoficamente, il ventaglio di attività è molteplice: apnea, snorkeling, ricerca scientifica, speleologica, archeologica, formazione, conoscenza dell’ambiente, accessibilità».

In altre parole, turismo attivo alla massima potenza.

«Siamo in grado di creare un impegno attivo del visitatore con esperienze indimenticabili anche tramite collaborazioni con università, scienziati e biologi. Grazie a queste interazioni, per esempio, sappiamo che la foca monaca è presente nel Mediterraneo, conosciamo lo stato febbrile del nostro mare, abbiamo la certezza che molto del territorio sardo è una gruviera colma di acqua dolce; sono stati scoperti meravigliosi relitti sommersi, veri e propri musei. Inoltre la formazione dei ragazzi, in alcuni casi dei veri campi scuola, per dare loro l’opportunità di affacciarsi ad un mondo con molte opportunità di lavoro a livello internazionale. Esistono importanti collaborazioni tra istituzioni, Amp, associazioni e Comuni».

Quali risultati da questa rete di connessioni?

«Le 5 Amp sarde, Penisola del Sinis, Tavolara, Capo Caccia, Capo Carbonara, isola dell’Asinara, per esempio dimostrano come poche regole siano in grado di far coesistere pescatori e tutti gli altri operatori del turismo; gli istituti superiori Martini e Porcu Satta, hanno stretto collaborazioni con un diving storico per un progetto di avvicinamento alla subacquea (Air Sub Diving); le zone del Sud ovest spesso mal raccontate stanno invece rivelandosi coraggiose, là dove non sono presenti molti servizi di ricezione questi vengono creati dai privati; alcuni Comuni, per esempio Iglesias, destinano fondi ai ragazzi per fare attività estive tra le quali i corsi sub».

Cosa manca per il salto di categoria?

La Sardegna ha tutte le carte in regola per diventare una meta ambita del turismo diving. Guardiamo quello che fanno in altre parti del mondo dove hanno ottenuto grandi risultati. A Malta affondano vecchie barche per creare relitti visitabili mentre da noi, dove i relitti non mancano, spesso vengono resi inaccessibili, come per esempio è successo all’aereo della Seconda Guerra Mondiale trovato a largo di Caprera: piuttosto che bonificarlo lo hanno interdetto».

Nascerà mai la vera settimana blu in Sardegna?

«Le possibilità ci sono ma c’è bisogno di una maggiore promozione e riconoscere l’enorme sforzo che mettono in campo i diving investendo nella ricerca e nella formazione con i propri sforzi a beneficio di tutti. Diversi diving hanno congiunto altri servizi, come B&B, collaudo bombole, negozi, scuole di apnea, molte collaborazioni con altri soggetti legati a servizi turistici. In tutto il territorio sardo c’è da parte degli operatori una grande spinta, il motore è ben acceso e si autoalimenta, va sostenuto». ( r. r. )

