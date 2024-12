I divieti per i Mondiali di ciclocross 

Si pedala tra sabbia, erba e colline, con il traguardo posizionato sul tratto finale della strada Provinciale 6. Domani la Sardegna accoglie uno degli eventi ciclistici più prestigiosi del mondo: la tappa italiana della Coppa del mondo di ciclocross. La competizione si svolgerà a Is Arutas, nel territorio di Cabras. Bisogna fare attenzione però a dove parcheggiare l’auto. La polizia locale ha infatti istituto il divieti di sosta con rimozione forzata ma anche il divieto di circolazione nel tratto finale della Provinciale 59, in località Is Arutas, esattamente nelle aree parcheggio. La competizione vedrà al via i migliori atleti del mondo.

Il piano di sicurezza ieri mattina è stato esaminato e giudicato positivo in Prefettura, durante il vertice del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. ( s. p. )

