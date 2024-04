I disturbi del neurosviluppo  affrontati sul campo da basket 

Un’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione dei disturbi del neurosviluppo organizzata dalla Polisportiva atletica Serramanna, ha riempito il palazzetto di Bia Nuraminis, dove ragazzi dagli 8 ai 14 anni, si sono cimentati nel gioco del basket, con lo scopo di creare un gruppo che possa iniziare l’attività sportiva, supportato da un valido team composto da allenatori, assistenti e personale preparato.

«Da genitore di un bambino affetto da autismo – commenta Evelino Picci – cerco in ogni modo di garantirgli un futuro quanto più sereno possibile, attraverso le terapie ma anche nella quotidianità. Mio figlio è stato inserito in una squadra di coetanei che lo hanno fatto sentire parte del gruppo: è felice quando gioca basket. Un’iniziativa come questa non può che incentivare altri genitori ad affrontare ciò che verrà senza timore».

Quella di ieri, secondo Antonio Ara, referente del progetto, «è stata una scommessa: abbiamo voluto aiutare le famiglie a non provare nessuna forma di disagio, sapendo che ci sono altre forme di crescita a cui potersi adeguare. Il mero risultato sportivo passa in secondo piano, lo scopo è altro: persone normali con bisogni speciali che, anche attraverso le regole dello sport, migliorino nel rapportarsi con gli altri».

Fabrizia Carboni, presidente della Polisportiva atletica: «Vogliamo costruire una società il più inclusiva possibile. L’iniziativa ha riscosso un gran successo, speriamo possa ripetersi in futuro coinvolgendo altri sport».

