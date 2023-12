I dissuasori anti-sosta proteggono moto e bici 

Sono già comparsi in diverse zone della città: in via Cagna, in via XX Settembre, solo per citare alcune strade. Ora anche in via Riva Villasanta. Ecco i dissuasori stradali per combattere la sosta vietata. «I nuovi dispositivi sono in gomma rappresentano un grande miglioramento. Meglio, quindi, di cordoli, paletti o archetti metallici», dice Michele Vacca, referente Sardegna dell’associazione motociclisti incolumi. E aggiunge: «Questi ultimi non trattengono un’auto e non danno scampo a un motociclista o a un ciclista che va a sbattere ad appena 30 km/h. A Cagliari si è sempre cercato di scaricare sull’assessorato alla Mobilità ogni problema di sicurezza stradale. Ciò si è tradotto in un’ingente spesa, spesso senza risultato. La sosta vietata dev’essere sanzionata, i soli dissuasori scoraggiano la sosta in alcuni punti; in mancanza di sanzioni le auto si parcheggiano dove non è possibile installarli e così diventa una spesa inutile».

