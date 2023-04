I dissidenti chiedono un cambio di passo al sindaco 

Le frizioni degli ultimi giorni in maggioranza sono state un segnale fin troppo chiaro. E il sindaco sta provando a dialogare con i tre “dissidenti” che hanno costituito il nuovo gruppo Prospettiva Aristanis. Ieri pomeriggio c’è stato un confronto fra Massimiliano Sanna e i consiglieri Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti. I tre hanno ribadito di essere in maggioranza ma saranno una maggioranza critica che non farà sconti. È stato fatto il punto sull’azione amministrativa, Davide Tatti ha evidenziato che «finora si è andati a rilento, ci sono in ballo 40 milioni di euro ed è necessaria un’accelerata nell’attività di governo». Il sindaco dal canto suo ha ribadito l’impegno da parte di tutto l’esecutivo e la maggioranza a portare avanti i progetti in ballo per la città.

Si è poi discusso anche della costituzione delle commissioni consiliari ma la questione è stata rimandata all’intergruppo di maggioranza che si riunirà nei prossimi giorni. In quell’occasione si deciderà se azzerarle e ricostituirle tutte oppure se procedere solo alla surroga di Carmen Murru che adesso è passata in Giunta, con la delega ai Servizi sociali. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA