I dissidenti all’attacco: «Noi traditori? Cannas ha violato il programma» 

Tacciati di tradimento, a più riprese. Accusati di aver affondato la nave, per interesse personale e molto altro. Gli assessori dimissionari non accettano il ruolo di capro espiatorio. All’alba di una campagna elettorale velenosa Carlo Marcia, Lara Depau, Valter Cattari e Bonaria Murreli entrano nel merito della crisi in Municipio, costata la poltrona al sindaco Massimo Cannas. L’ex primo cittadino nei giorni scorsi ha ribadito la sua versione dei fatti. «Non siamo noi ad aver tradito – dice Marcia – il sindaco Cannas ha tradito il suo programma». Marcia spiega come la crisi fosse nell’aria da tempo. «Non vi era alcuna condivisione, la realtà era quanto di più lontano dagli intenti. Non è certo credibile il tono auto assolutorio e profondamente autoreferenziale del sindaco: “La colpa è dei quattro cattivi che sono andati via per non rispettare gli accordi pre elettorali”. Evidentemente, secondo la sua versione, senza prima tentare il leale dibattito politico, da lui tentato infruttuosamente».

Già nel 2020 Marcia aveva esternato le sue perplessità sul modus operandi dell’amministrazione. Non si muoveva foglia che il sindaco non avesse visionato e approvato. Il risultato secondo gli ex fedelissimi era un’azione lenta e farraginosa. «Chiedevo un confronto di maggioranza per dare un impulso nuovo ad un sistema di gestione che risultava particolarmente centrato solo sulla figura del sindaco, dal momento che le deleghe assessoriali erano a mezzo servizio. Infatti, nulla che uscisse dagli assessorati poteva essere deliberato senza l’autorizzazione del primo cittadino, con gli evidenti rallentamenti delle diverse iniziative che hanno caratterizzato i quasi quattro anni trascorsi».

I sassolini sono tanti ma uno in particolare pesa, il programma. «Abbiamo fatto tanto ma a un certo punto nulla si stava muovendo. Tutto rallentato e tutto rinviato al futuro. Questo portava disagio a chi era in attesa di risposte. Lui l’ha visto come un tradimento. Nel momento in cui mi sono esposto l’ha visto come un attacco. Ho pensato..”Vedrai che mi farà fuori”...e questo è puntualmente accaduto. E poi il programma. In molti punti lo stesso del 2014, mai attuato».

Le divergenze in maggioranza erano sostanziali. Marcia rimarca le distanze su questioni cardine. «Le cartelle esattoriali da sanare sarebbe una scure sui bilanci del Comune. Lo dice l’Anci. E poi l’esitazione sulla tassa di soggiorno, inaccettabile. Soldi che garantirebbero servizi di alto livello per la cittadina». Marcia assicura di non avere aspirazioni da sindaco ma vorrà impegnarsi in un altro ruolo. E sulle ombre che vorrebbero rischi di perdere finanziamenti è chiaro. « La Regione deve nominare subito un commissario, serve il bilancio tecnico, ma non mi pare che ci siano fondi a rischio perenzione».