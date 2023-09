«I disservizi? Li verifico di persona» 

«Dopo vent’anni torno sul pullman con gli studenti. Non ne sentivo la mancanza, ma l’ho fatto per una buona ragione». Inizia così la testimonianza del sindaco di San Sperate, Fabrizio Madeddu, che pochi giorni fa ha deciso di raccontare il suo viaggio verso le scuole cagliaritane usando i mezzi di trasporto pubblico. Perché? «Per constatare se ci fossero realmente dei disservizi e delle problematiche con i trasporti verso il Cagliari. Ora i ragazzi hanno a disposizione una corriera più grande, ma vediamo se si può fare altro».

Le denunce

Quelle per i disservizi, “continui” secondo quanto riportato dai pendolari, si erano fatte più forti dalla seconda metà dello scorso anno scolastico: si parlava di corse cancellate e pullman che lasciavano a terra alcuni studenti e lavoratori per problemi di spazio. Una situazione che aveva visto il primo cittadino inviare lettere di chiarimento all’Arst e che aveva portato i consiglieri di minoranza a cooperare con il primo cittadino. «Per criticità in corso di superamento», scrivevano dall’azienda di trasporti a gennaio, «in due giornate non è stato possibile garantire la corsa in partenza da San Sperate». In realtà le segnalazioni sono continuate o più semplicemente, come aveva spiegato il consigliere di minoranza Gianluca Schirru: «Noi genitori ci siamo organizzati». Con l’estate le lamentele sono diminuite, anche perché la gran parte dei pendolari sono studenti che devono arrivare a scuola a Cagliari», sottolinea il primo cittadino. Poi, pochi giorni fa, la campanella ha suonato e i ragazzi sono tornati alla fermata, e sono riprese le segnalazioni.

La scelta

«Stavolta non ho scritto nulla», spiega Madeddu. «Ho chiamato, ho spiegato la situazione e lunedì mi sono presentato alla fermata anche io. Con me, l’Arst, aveva mandato anche i suoi commissari che hanno valutato la situazione. La linea più sofferente era di sicuro quella delle 7,25. Il pullman messo a disposizione era da 12 metri, troppo piccolo per permettere a tutti di salire. Da questa settimana ce n’è uno più lungo, che può accogliere più di 100 pendolari. Se tutto rimane così, la criticità dovrebbe essere ufficialmente risolta». Almeno per quella tratta. «Per dieci giorni circa il gruppo ispettivo dell’Arst continuerà a controllare e a raccogliere i dati», assicura il sindaco. «So bene che questi disservizi hanno causato grandi disagi. È fondamentale che i cittadini tengano informata l’Amministrazione. Solo così possiamo monitorare anche noi».

