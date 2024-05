I dissalatori? Ultima spiaggia 

La pioggia di due giorni fa ha portato pochissima acqua e nei centri dell’alta Baronia e della bassa Gallura, la disperazione delle popolazioni è palpabile. E anche se il presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale Ambrogio Guiso ha evidenziato che le restrizioni in atto hanno portato i primi benefici nel rallentare i consumi, passati dai 62 mila metri cubi d’acqua prelevati quotidianamente dalla diga di Torpè due settimane, fa ai 40 mila dello scorso weekend, le risorse disponibili restano ancora troppo scarse per ipotizzare una normalizzazione della situazione.

Idee per cercare di superare la gravissima crisi idrica che sta colpendo pesantemente il comprensorio servito dalla diga di Maccheronis, anche in vista dell’imminente stagione turistica che con le prime presenze sta già decollando, ne emergono. C’è chi come il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu, è orientato all’acquisto di un dissalatore per garantire l’acqua nelle case del paese.

Interessante è stata la proposta lanciata ieri dalla sindaca di San Teodoro, Rita Deretta, durante la trasmissione di Radiolina “I Conti di Famiglia” condotta da Simona De Francisci e Giuseppe Deiana. Ferme restando le restrizioni in atto «una misura da intraprendere per affrontare la stagione turistica e accogliere i visitatori c’è - ha dichiarato la prima cittadina del centro costiero gallurese -: noi siamo serviti in parte dalla diga di Torpè e in parte da quella del Liscia. Basterebbe che venga aumentata la portata d’acqua da quest’ultimo invaso per limitare i consumi del Maccheronis. In questo modo libereremo risorse per i centri a sud come Budoni, Torpè, Posada e Siniscola».

Più complicata invece la gestione della crisi nel più vasto territorio d Siniscola, che contando diverse frazioni assai lontane l’una dall’altra e dallo stesso centro abitato della cittadina baroniese, vede il sindaco Gian Luigi Farris fortemente preoccupato sopratutto per le risorse idriche che vengono sprecate nelle decine di rivoli che si aprono lungo la rete dell’acquedotto comunale. «Pensare a dissalatori - afferma - per noi è impossibile, l’unica via di uscita da poter percorrere in tempi assai brevi sarebbe quella di poter ottenere l’acqua dalla diga del Liscia».

