I disoccupati imparano il mestiere di chef 

Tappa finale per il progetto della Comunità del gusto di Quartu. L’appuntamento è per mercoledì alle 18 alla sala Michelangelo Pira in via Brigata Sassari che ospiterà l’iniziativa inserita nei progetti di coesione sociale del Comune, arrivata al terzo anno e che rappresenta una grande occasione per alcuni disoccupati per trovare lavoro nell’ambito della ristorazione. Alla serata interverranno l’assessore alla Politiche sociali Marco Camboni, la dirigente dell’assessorato Lorena Cordeddu, Mauro Tuzzolino della fondazione Ceg e William Pitzalis dell’Accademia del Buon gusto. Al termine ci sarà un buffet preparato dagli allievi del corso. Anche in questa edizione, ad alcuni quartesi indicati dai Servizi sociali è stata data l’opportunità, grazie a questi corsi, di imparare un mestiere per poter trovare un lavoro. Alla fine a tutti sarà dato un attestato di partecipazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA