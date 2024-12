«I discorsi dei soldati della Brigata Sassari: da lì nasce il mondo» 

Giuseppe Caboni, saggista e ricercatore, già segretario generale del Consiglio regionale. «Ho conosciuto Emilio e Joyce nel 1969 ad Armungia, dove poi, negli anni, diverse volte li ho accompagnati. Emilio chiedeva come si viveva nei paesi in cui io e mia moglie Clara abitavamo in quegli anni. L’uso del territorio e le attività agricole erano temi ricorrenti nel tragitto verso il Gerrei. Mi mandò suoi libri e discorsi, e mi scrisse, una volta, indignato per le politiche e i furti industriali della Regione, un’altra per l’ipotesi di una denuncia contro le violenze neofasciste dell’università». Caboni e altri giovani, alla metà degli anni Settanta, hanno dato vita al Collettivo Lussu, per coltivare i valori in cui il Cavaliere dei Rossomori ha sempre creduto.

Emilio e Joyce, “l’olivastro e l’innesto”?

«È stato un connubio fra i più fecondi conosciuti dal ‘900. Mi viene in mente per qualche analogia quello fra Filippo Turati e Anna Kuliscioff; ed altri se ne potrebbero citare, certo pochi del loro livello. Le ragazze e i ragazzi che vogliano capire la ricchezza del loro rapporto, e anche la reciproca autonomia, dovrebbero riferirsi a tre contesti principali».

Per Lussu il sardismo è la radice di tutto.

«L’istituto Ernesto De Martino ha pubblicato, pochi anni fa, la registrazione di un’intervista di Lussu sulla sua esperienza nella Prima guerra mondiale, realizzata da Gianni Bosio nel 1969. Nel commentarla, con altri, ho cercato di mettere in luce come, dalla narrativa del nostro capitano, emergesse già il senso radicalmente innovativo della sua concezione democratica e socialista: nelle forze armate, nella gestione della giustizia, nella collegialità delle decisioni politiche. “È lì che nasce il mondo” dice Lussu nel descrivere cosa capiva ascoltando di notte i discorsi dei soldati della Brigata Sassari. La forza e la specificità del movimento sardista, dopo la guerra, nacque anche dall’intelligenza e dalla capacità interpretativa e propositiva dei suoi quadri dirigenti: Lussu, Bellieni, Fancello, Giacobbe, Puggioni e altri, molti dei quali, purtroppo, seguirono strade diverse rispetto al socialismo lussiano, anche reazionarie. Bellieni, per esempio al referendum del ‘46, votò per la monarchia».

La trattativa con il Partito fascista resta una questione storiografica controversa.

«Lussu, su mandato del Direttorio del Partito sardo d'Azione, deve, nel gennaio 1923, trattare con l’emissario di Mussolini, il generale Gandolfo, che proponeva ai sardisti di unirsi al fascismo. Diversi, scriverà Lussu, “caddero nel tranello”. Il suo comportamento dilatorio, che portò alla fine delle trattative, è descritto nell’articolo che Emilio pubblicò nel “Solco”, il 14 marzo 1946, in polemica con il liberale Cocco Ortu (che rispettava, come antifascista). Risentito rispose, nello stesso senso, ad Angelo Corsi, in una lettera del 10 aprile 1957».

Quale futuro immaginava per l’Isola?

«Lussu era un federalista. Portò questa visione fra gli esuli sardisti in Francia, poi in Giustizia e libertà e nel Partito d'Azione. Nel discorso “La rivoluzione antifascista”, a Parigi, nel 1931, diretto soprattutto ai sardi emigrati per ragioni politiche o di lavoro, è descritto il progetto per la Sardegna: federalismo, repubblica, laicità, uso sociale dei beni strategici, diritti civili».

Dove ritrovare questo patrimonio di idee e riflessioni?

«Gli scritti sul “Federalismo” e il discorso del 1931 solo leggibili, insieme a tanti altri, nella raccolta che Gian Giacomo Ortu, Manlio Brigaglia e Luisa Plaisant hanno costruito per i primi quattro volumi delle opere complete di Lussu. I discorsi di Lussu parlamentare, sino al 1968, pubblicati più volte dal Senato, descrivono bene il suo impegno internazionalista. È stato l’unico politico a proporre, nel secondo dopoguerra, la neutralità dell’Italia, che ne garantisse l’indipendenza nello scontro fra i blocchi internazionali contrapposti. Anche nelle proposte della Comunità Europea di Difesa, e poi nella nascente unità europea, egli vedeva una logica di guerra, non di integrazione e pacificazione sovranazionale, che andava estesa quindi, a suo parere, anche all’area sovietica. Non condivise mai, quindi, le proposte di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi del manifesto di Ventotene».

Quali sono i suoi orizzonti?

«Il suo pensiero ha un’impronta radicalmente antifascista di integrazione democratica e socialista, contro le politiche monopolistiche e anti-autonomiste. A questi valori si può ancora oggi fare riferimento, certo con i necessari adattamenti. Ma soprattutto per costruire nuove istituzioni internazionali davvero in grado di contrastare le guerre, la povertà, l’uso distorto delle risorse. I giovani e le giovani, in Emilio Lussu e nella sua compagna Joyce, possono trovare riferimenti e, per conoscerli, praticare il piacere di letture appaganti».