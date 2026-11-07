I disabili restano senza parcheggi 

Appalto scaduto e fondi esauriti per gli stalli dedicati ai disabili a Selargius. Il caso esplode in Consiglio comunale con un’interrogazione del Pd che sottolinea la «mancata programmazione» e fa pressing sulla Giunta. Sullo sfondo ci sono i numeri: 350 stalli riservati in città, e 120 richieste ogni anno, una decina al mese.

La protesta

Tutto parte dalla lamentela di un gruppo di cittadini con certificato di disabilità che hanno fatto domanda per avere un parcheggio riservato sotto casa, avuto il sopralluogo con esito positivo, e poi si sono ritrovati ad aspettare senza una data. Per loro una lettera inviata dalla Polizia locale con l’avviso della realizzazione dello stallo «a conclusione dell’iter procedurale per la stipula del nuovo contratto d’appalto».A portare il caso in Consiglio è stata la consigliera del Pd Lorenza Cusano con un’interrogazione urgente: «Per una persona con disabilità uno stallo adeguato è una necessità concreta e quotidiana. La scadenza di un appalto è un evento prevedibile, che richiede programmazione», dice.

La replica

Il Comune non nega il blocco. Lo spiega in una relazione stilata dal comandante della Polizia locale, Marco Cantori, che ricostruisce mesi di lavoro: da metà aprile a settembre 2026, una lista infinita di segnaletica orizzontale e verticale in tutto il territorio, compresi stalli disabili e passi carrabili. Poi le risorse del vecchio appalto si sono esaurite con l’ultima lavorazione a settembre. C’è poi un altro nodo: con oltre 350 stalli, Selargius supera ampiamente il minimo di legge di uno ogni cinquanta. Aggiungere stalli senza criteri - avverte Cantori - «significherebbe togliere posti a tutti, in una città dove parcheggiare è già difficile». Da qui la necessità di valutare caso per caso.

L’appello

Per i Dem non basta. «Prendiamo atto, ma non possiamo ritenerci soddisfatti - replica Cusano - Il superamento dei minimi non può ridimensionare il problema». E ancora: «Uno stallo non è una questione statistica. È indispensabile per raggiungere casa, accedere ai servizi e vivere in autonomia». Per questo il Pd chiede risorse per chiudere le 37 pratiche sospese, dando priorità ai casi più gravi; criteri trasparenti basati su condizioni personali e gravità; tempi certi; soldi adeguati nel prossimo bilancio; un accordo quadro più lungo per non fermarsi di nuovo. «I diritti non possono dipendere dall'esaurimento di un capitolo di spesa», chiude Cusano. La vicenda - annuncia - sarà trasmessa anche al Ministro per le Disabilità.

L'assessore alla Viabilità Giuliano Palmieri - nella risposta scritta al Pd - prova a dare due date: nuovo contratto entro fine anno, ed entro il 30 novembre una proposta in commissione sui criteri di priorità. Intanto, si valuterà l’uso dell’appalto per la segnaletica ad alta visibilità già in corso per tracciare i venti stalli autorizzati e rimasti in sospeso.

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