I disabili: la spiaggia è inaccessibile 

Spiaggia impossibile per i disabili: a Torre dei Corsari, villaggio turistico della Costa Verde, il mare non è per tutti. La denuncia arriva dall’associazione “SardegnAccessibile” che dal 2023 cerca chiarezza e promuovere soluzioni. «Dopo inutili tentativi di collaborazione col Comune di Arbus – dice il presidente, Alfio Uda – abbiamo segnalato il caso in Prefettura, Procura della Repubblica, assessorati regionale degli Enti locali e del Turismo. Al centro dell’attenzione l’incuria e il pressapochismo degli amministratori».

Analisi che manda su tutte le furie il vicesindaco, Simone Murtas: «Ogni località – dice – ha la sue caratteristiche che vincola le scelte. Sulla Costa Verde la passerella per le carrozzine non può arrivare fino alla battigia: il mare aperto la porterebbe via subito. Abbiamo chiesto ai gestori di posizionare strutture leggere nei giorni di mare calmo e rimuoverle quando è mosso».

Le lamentele

Storie diverse, raccontate dagli stessi disabili, con un denominatore comune: l’accesso al mare è un percorso ad ostacoli. Dopo una strada a senso unico, si arriva nell’area parcheggio: pochi i posti riservati. Ma già dal punto dove sono tracciati inizia il calvario: alcuni davanti ai bidoni dei rifiuti, altri intrappolati dalle strisce blu oppure coperti di sabbia o bloccati da fioriere.

Sulle passerelle le criticità aumentano: spesso sono interrotte da uno spazio vuoto, a volte nascoste dalla sabbia, e finiscono molto prima della riva. «Questo – racconta Uda – ci viene raccontato ogni giorno: un vero e proprio bollettino di guerra combattuta contro i disabili. Ci sono tratti dove la carrozzina non può passare, come davanti alla sbarra telecomandata che delimita l’area sosta. E le pedane? Una presa in giro, vista anche la considerevole distanza dall'acqua». Il dialogo con l'amministrazione, giura Uda, «c’è stato: pure la rassicurazione di miglioramenti grazie ai 60 mila euro della Regione». I fatti, però, dicono altro: «Siamo ad agosto e la situazione permane inalterata. Perché tanta ostilità e indifferenza nei confronti dei disabili?»

Il futuro

Mentre SardegnAccessibile ricorda che secondo l’ordinanza della Regione “nelle spiagge libere l’accesso ai disabili, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso devono essere assicurati dai Comuni”, Murtas difende il lavoro fatto e annuncia progetti futuri: «Va bene la critica – incalza – ma non un’immagine falsata o parziale della realtà. Sulla spiaggia di Torre dei Corsari rivendico un intervento strutturale importante, nuove passerelle e la delimitazione del sistema dunale con staccionate, grazie ai 450 mila euro di fondi Por. I particolari cui fa riferimento il presidente Uda si riferiscono allo spostamento momentaneo delle pedane dei gestori di chioschi e lidi, durante lo scarico e carico delle merci. A ciascuno è stato impartito l’ordine di riposizionarle ad operazione conclusa». La novità è nei prossimi bandi per le concessioni demaniali: tra i requisiti sarà imposto l’obbligo dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

