I disabili cognitivi campioni di calcio a 7 

Assemini e i suoi Arieti sul podio. Gli atleti in cura al Centro di salute mentale e facenti parte della società Gioventù Assemini sono arrivati primi in Sardegna vincendo la medaglia d’oro al Torneo Divisione calcio paralimpico e sperimentale Figc terzo livello. La Dcps si occupa dell’organizzazione dell’attività calcistica per atleti con disabilità cognitivo-relazionale e patologie psichiatriche.

Tredici le squadre in gara nel campo Cft a Oristano, dodici delle quali sbaragliate dalla squadra asseminese: «Sono orgoglioso di questi ragazzi - dichiara il presidente della società Pier Paolo Casula - che anche nelle difficoltà non hanno mai mollato». Certi risultati sono raggiungibili solo grazie alla collaborazione tra il tecnico e mental coach Marco Calabretta, il preparatore atletico Massimo Pischedda, il Csm e il Comune di Assemini.

Il team è ora carico per partecipare alle Finali nazionali che si terranno a Tirrenia, in Toscana, dal 17 al 19 maggio: «Rappresenteremo la Sardegna e porteremo alta la nostra bandiera con orgoglio». La competizione nazionale di calcio a 7 coinvolge 16 regioni. Tra le squadre che sfideranno gli Arieti ci saranno anche la Juventus C1 e il Torino Fd. «La tensione ci dà la forza», chiude Casula.

RIPRODUZIONE RISERVATA