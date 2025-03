«I diritti servono per pagare le pensioni di domani» 

Massimo Zedda brucia tutti sul tempo e nell’Isola diventa il primo politico di peso a mettere la bandierina sulla sfida referendaria della Cgil. Una scelta netta che riporta indietro al 2016, quando per la riforma costituzionale di Renzi il sindaco di Cagliari era rimasto volutamente equidistante. Senza mai scoprire le carte. Ieri, invece, dal palco della Fiera, dove Zedda ha portato i saluti della città, nessun tentennamento. «Sono in conflitto di interessi – ha esordito con una battuta -: insieme a tante migliaia di persone anch’io ho firmato per i referendum popolari proposti dalla Cgil per un lavoro stabile, dignitoso, tutelato e sicuro. I temi dei quesiti sono fondamentali: assicurare i diritti è necessario e doveroso per lo sviluppo e per il pagamento delle pensioni per il domani». Segue la sottolineatura sul dimezzamento dei tempi per la richiesta di cittadinanza: «Non dobbiamo avere paura di adottare politiche di multiculturalismo e di riconoscere il diritto di essere italiani a tutte le persone straniere che qui vivono e lavorano».

Di segno opposto, per ora, la linea del Pd sardo. Sull’assemblea di ieri alla Fiera nessun commento ufficiale. Anche perché, almeno a livello nazionale e quindi con inevitabili effetti a cascata nell’Isola, la posizione interna non è univoca rispetto ai referendum della Cgil. Non che nel Pd non condividano la lotta al precariato o la richiesta di maggiore sicurezza sul lavoro, ma il timore è che un eventuale mancato raggiungimento del quorum venga considerato anche un fallimento del Partito democratico. Un bollino che i dem, impegnati a contrastare la forza politica di Giorgia Meloni, non vogliono ritrovarsi addosso. Magari proprio per mano di FdI. ( al. car. )

