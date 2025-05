I diritti degli animali in scena al Bastione 

Oggi la manifestazione “Nard”, National animal rights day è prevista in piazza Costituzione sulle scale del Bastione di Saint Remy a Cagliari. L'evento che si svolge per la seconda volta nel capoluogo e in concomitanza con altre città europee ha come obiettivo far riflettere sulla sofferenza degli animali che subiscono ingiuste torture e maltrattamenti per mano dell'uomo. L'evento partirà alle 17.

I diritti degli animali verranno rappresentati attraverso una serie di performance e verranno esposte foto e manifesti che ricordano la sofferenza degli animali Nard ha infatti lo scopo di mostrare al pubblico i risultati del trattamento brutale degli animali da parte della nostra società e di commemorare i miliardi di animali che vengono uccisi ogni anno nel mondo, per il cibo, la loro pelliccia, le pelli, i test di laboratorio e l'intrattenimento.

In una performance visivamente scioccante ed emotivamente molto toccante, le attività prenderanno il via con una cerimonia di commemorazione pubblica per ricordare tutti gli animali che hanno perso la vita per mano dell'uomo, le persone staranno in formazione unificata mostrando le immagini di animali morti a causa dell'abuso e dello sfruttamento umano. Questi manifesti, tra cui polli, maiali, delfini, nutrie, elefanti, visoni, conigli, capre, uccelli e molti altri, saranno poi disposti sul lato di una lapide posta in loro memoria, dagli attivisti partecipanti.

Nella seconda parte invece verrà celebrata la loro futura liberazione dal dominio dell'umanità. In una fusione del giorno della memoria con il giorno dell'indipendenza degli animali verrà infatti proclamata a piena voce la Dichiarazione dei diritti degli Animali che verrà poi firmata tramite Qr-Code da tutti coloro che vorranno sottoscriverla.

RIPRODUZIONE RISERVATA