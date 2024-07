I dirigenti: siamo stati bravissimi 

Qualcuno rasenta la perfezione, qualcun altro sconta il prezzo di una “mission” più impegnativa di altre. In generale, comunque, tutti promossi a pieni voti.

Nelle stanze di Palazzo degli Scolopi le pagelle dei dirigenti sono da primi della classe: obiettivi quasi sempre raggiunti al cento per cento e di conseguenza premi “sbloccati”.

La relazione

La Giunta di Massimiliano Sanna ha approvato la relazione sulla Perfomance 2023, che racchiude i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati. Sulla performance complessiva l’Ente ha raggiunto quota 95,48%. I risultati sono stati validati dal Nucleo di valutazione; il giudizio dei cittadini sui servizi erogati, invece, è quasi completamente assente. Per ciascuno dei cinque settori esaminati, tra gli indicatori di performance è prevista un’indagine di “customer satisfaction” su almeno un servizio del settore. Obiettivo che tutti hanno centrato in pieno.

Utenti esclusi

Peccato che, ad esempio, nel caso degli uffici in Staff del sindaco, diretti da Giovanna Solinas Salaris, per misurare il grado di soddisfazione degli utenti, in tutto il 2023 siano stati somministrati appena 23 questionari cartacei. La stessa relazione evidenzia «la scarsa rappresentatività del campione», che ha permesso comunque di mettere in luce alcune carenze: sito internet, eccessiva burocrazia e locali per l’attesa inadeguati.

Peggio ancora è andata al settore Programmazione guidato da Maria Rimedia Chergia che ha “interrogato” i cittadini su sistema bibliotecario e trasporto scolastico. Nel primo caso la risposta è stata dell’1,05%, totalmente irrilevante. Nel secondo caso su 207 utenti, in 114 hanno compilato il questionario: quasi tutti apprezzano la disponibilità del personale e il rispetto degli orari, da rivedere pulizia e adeguatezza dei mezzi.

Per nulla significativi rispetto al numero di utenti anche i 26 questionari sui servizi cimiteriali proposti dal dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu. L’obiettivo risulta raggiunto al 100%, ma «l’indagine effettuata non ha prodotto un indice che consentisse la valutazione del servizio».

I consigli

Leggermente superiore il coinvolgimento ottenuto attraverso il sondaggio recapitato a professionisti e tecnici sui servizi Suap e Agricoltura dall’ormai ex dirigente del settore Sviluppo dei Territorio, Giuseppe Pinna: su 170 inviti hanno risposto in 72 suggerendo una semplificazione dei procedimenti e l’ampliamento delle fasce orarie per il pubblico.

Sul servizio degli asili nido si è concentrata, infine, l’indagine del settore Servizi alla cittadinanza, all’epoca guidato dalla dirigente Valentina Tagliagambe. In tutto 15 domande, alle quali hanno risposto 79 utenti su 142: la valutazione del servizio «è più che positiva con margini di miglioramento per quanto riguarda la manutenzione delle strutture e l’organizzazione delle stesse e per quanto riguarda l’apertura del servizio».

