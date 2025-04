I direttori preparano i bagagli, si annunciano ricorsi milionari 

Stanno preparando bagagli e ricorsi i direttori delle Aziende sanitarie licenziati dalla Giunta Todde. Con la delibera approvata domenica arrivano i commissari, e i manager attuali nominati dal precedente governatore e accusati di mancanze varie – in sintesi «poco collaborativi sulle gravi criticità del sistema», disse l’assessore Bartolazzi – devono andarsene (quasi tutti) prima della scadenza dei loro contratti, dunque, all’incirca con nove mesi d’anticipo. Uscita che genererà sicuramente una serie di cause con richiesta di risarcimento dei mancati stipendi, a spanne, si calcola qualcosa come 3 milioni di euro in totale.

I tempi

L’avvicendamento sarà a brevissimo. Ieri l’assessore alla Sanità ha inviato una nota alle Aziende ricordando che «alla data di insediamento del commissario, il direttore generale in carica decade e cessa immediatamente dalle proprie funzioni», fino a quel momento, «dovrà assicurare unicamente gli atti di ordinaria amministrazione, astenendosi dal porre in essere provvedimenti di nomina e attribuzione di incarichi e spostamento di personale». Cose che in molti casi sono già state fatte nei mesi scorsi sorvolando su analoghe indicazioni.

I risarcimenti

Gli interessati si stanno già rivolgendo agli avvocati. In ogni Asl, la triade formata da direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo percepisce all’incirca 400mila euro lordi all’anno, le nomine sono state fatte a gennaio 2022 e avevano una durata di cinque anni. All’appello mancheranno insomma parecchie buste paga.

«Così la Giunta sta esponendo la Regione a un doppio rischio», sottolinea Umberto Ticca, consigliere regionale dei Riformatori, «da un lato la probabile cancellazione della legge per illegittimità (l’impugnazione da parte del Consiglio dei ministri avverrà nelle prossime ore, ndr.), dall’altro, il contenzioso con i direttori generali rimossi, con possibili risarcimenti che ricadrebbero sulle casse pubbliche. I cittadini sardi potrebbero pagare due volte: con i loro diritti negati e con i loro soldi usati per riparare errori politici. E tutto questo senza migliorare di un solo centimetro il sistema sanitario e la qualità dei servizi offerti».

L’addio

Marcello Tidore, dg della Asl di Cagliari, probabilmente il più inviso all’esecutivo in carica, ha scritto una lettera di commiato ai colleghi, tracciando un bilancio positivo dell’opera portata avanti – «le migliaia di cittadini che vi sono grati per i vostri servizi sono più numerosi di quei personaggi che assiepano i pulpiti, gli scranni e i social, che hanno come unico fine quello di cercare un posto al sole, lucrando sui buchi del sistema» – e facendo «un’ultima raccomandazione: non cadete nella trappola di chi vuole a tutti i costi rappresentare la sanità come uno sfacelo su tutti i fronti. State lavorando molto bene… La sanità pubblica è uno dei pilastri delle nostra democrazia, e la Asl di Cagliari per la Sardegna ne è il fondamento».

Il trasloco

Dello stesso tenore le parole di Andrea Marras, che però lascia la direzione della Asl dell’Ogliastra per andare a Carbonia come neo commissario. «Siamo partiti da zero, abbiamo ricostruito la Asl, riorganizzato l’azienda, ma c’è ancora tanto da fare. Sono stati anni molto belli e impegnativi, con la tempesta perfetta post-Covid e la mancanza di medici, quando si facevano i concorsi e qui non veniva nessuno. Abbiamo comunque supplito con altre risorse, compreso l’aiuto delle altre Asl. Con lo stesso entusiasmo affronterò il nuovo incarico».

