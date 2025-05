I diportisti devono sgombrare  

I lavori di ammodernamento e sicurezza del porticciolo turistico di Torregrande sono ancora al palo; c’è sempre un intoppo da superare e qualcosa da rivedere che col tempo che scorre forse potrebbero richiedere un finanziamento in aggiunta ai 7,5 milioni di euro fermio in cassa da anni. Le ultime notizie danno la pratica all’esame dei tecnici della Regione. Alle Marine Oristanesi, la società che gestisce lo scalo, non possono fornire una data sull’inizio dei lavori: «Mi auguro prima che poi anche perché la società ha dovuto rinunciare a una sessantina di nuovi ingressi, riducendo così la capienza da 400 a 320 posti barca. La situazione è obiettivamente difficile anche per quanto attiene ai conti che nonostante il minor utilizzo, sono fissi», conclude Gianni Salis, presidente delle Marine.

Grana giudiziaria

Un problema dopo l’altro e nel mezzo anche una grana giudiziaria disinnescata dal Tar. Dieci diportisti e pescatori che avevano le barche ormeggiate al porticciolo turistico di Torregrande avevano chiesto al Tribunale amministrativo regionale di annullare l’ordine di sgombero della Marine oristanesi per lasciare spazio ai lavori. I giudici amministrativi (Marco Buricelli presidente, Gabriele Serra e Roberto Montixi referendari) hanno respinto l’istanza cautelare ordinando ai ricorrenti Marco Casu, Andrea Careddu, Diego Andreotti, Diego Sanna, Elisabetta Scintu, Marco Podda, Simone Salaris, Sandro Statzu, Stefano Meloni e Social Pesca srl di liberare i posti barca, occupati si legge nelle motivazioni: «In assenza di titolo e dovranno essere liberati per consentire l’esecuzione dei lavori e per i quali è sospesa la concessione in favore della parte resistente». E’ inoltre irrilevante la circostanza, aggiungono i magistrati del Tar, per cui «le imbarcazioni dei ricorrenti sono ancora tutte ormeggiate al porto turistico di Torregrande , il che significa che per consentire l’ormeggio non sarebbe necessario mandar via proprio nessuno». Discorso chiuso, salvo riaprilo con appello al Consiglio di Stato.

I lavori

Sui lavori del nel porto turistico si potrebbe scrivere un romanzo con profonde sfumature di grigio. Rifacciamo la storia. Nel 2010 il sindaco Angela Nonnis ottiene il finanziamento regionale di 5 milioni di euro a firma del governatore di allora Ugo Cappellacci. Dopo tre anni di stallo totale, nel 2013 la Giunta regionale cancella i 5 milioni che due anni dopo la nuova giunta Pigliaru rimette in circolo ma che nel 2020 quella di Christian Solinas riporta alla cassa regionale. Tre anni più tardi la Regione rigira al Comune i 5 milioni più 2,5 milioni di euro per l’aumento dei prezzi maturati nel tempo. Ai 7,5 milioni per rivedere gli impianti elettrici e idrici, rinnovare tutti i sistemi di sicurezza, rivedere le passerelle e altri lavori in attesa dell’ultimo passaggio la Regione ne aggiunge altri 16 per il dragaggio che attendono il via libera ambientale da parte del Ministero.

