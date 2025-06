«I dipinti? Su vecchie lamiere» 

Una passeggiata nelle strade del centro di Monastir e l’incontro (del tutto casuale) con le lamiere colorate di Gino Cinus, artista del paese che dipinge su materiali di risulta, è stato folgorante, tanto da spingere un imprenditore emiliano nel settore del riciclo e riuso dei materiali ad acquistare due delle opere. Il Cristo, dipinto su una vecchia lamiera arrugginita al punto che risulta del tutto naturale accostarlo alla Sacra Sindone, e un paesaggio coloratissimo di un villaggio di pescatori sul mare, hanno così varcato il Tirreno, per giungere a Bologna dove hanno trovato casa, quanto mai pertinente, nell’azienda di riciclo e recupero di Andrea Ponzellini .

«Ho scoperto le opere di Gino in modo casuale, fu come un flash: quando vidi la lamiera arrugginita con Gesù rimasi come folgorato», racconta Andrea Ponzellini, imprenditore appassionato d’arte.

«Mai avrei pensato che qualcuno potesse venire, apposta, dalla Penisola, per vedere le mie opere», si schermisce Gino Cinus, ex dipendete Asl in pensione, 68 anni, lusingato comunque dall’interesse per le sue «lamiere dipinte, specie quella del Cristo che sembra la sacra sindone, ormai del tutto tutta arrugginita perché da quando la dipinsi è rimasta così e non ci ho messo più mano».

Davanti alla prospettiva di privarsi di una sua creatura artistica («Di solito vendo pochi quadri, mi viene molto male farlo perché le sento come mie creature») ha provato a opporre una certa resistenza, ma poi la passione comune per il bello e le motivazioni dell’ospite emiliano, lo fanno capitolare.

Andrea Ponzellini, viene da dire, dà a Gino quel che di Gino. «Le lamiere le ho io ma sono ancora di Gino, perché l’arte non si vende, l’arte esiste, punto e a capo. Lavoro nel campo della selezione rifiuti, del riuso dei materiali e vedo arrivare in azienda tanto materiale: Gino ha intercettato tutto questo, e dipinge su supporti che la gente getta via, su lamiere arrugginite che poi affida al paese, appoggiate alle pareti, vicino alle chiese, nelle strade più caratteristiche: lui è un uomo debolmente forte, perché ha sofferto molto, e un artista davvero particolare con un grande animo».

