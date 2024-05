I dipendenti Porrà senza paga da mesi: «Sciopero a oltranza»  

Hanno protestato davanti ai magazzini i dipendenti della Porrà commerciale di Tortolì. Il sit-in è stato organizzato da Cgil e Fisascat Cisl per chiedere all’azienda il pagamento degli stipendi non ancora versati ai 19 operai coinvolti.

Rivendicano i salari dallo scorso autunno. «Dalla proprietà - ha detto Sara Lorrai, segretaria di Fisascat Cisl - attendiamo che ci diano risposte certe su ciò che intendono fare con la società». Durante il presidio, ieri dalle 9 alle 13, le parti sociali hanno anche incontrato alcuni esponenti della società, che hanno manifestato la volontà di individuare soluzioni. «Vorrebbero ricapitalizzare con la vendita di alcuni beni di famiglia. Ma noi - ha rimarcato Lorrai - vogliamo qualcosa di concreto, perché altrimenti continuiamo con le promesse puntualmente disattese. La ricapitalizzazione l’avevamo già proposta tre anni fa, ma il suggerimento è caduto nel vuoto».

Dura la presa di posizione di Domenica Muravera, leader della Cgil a Nuoro e in Ogliastra: «La proprietà, che non è compatta tra i componenti, si fa viva con promesse che non riesce a mantenere. È necessario anche un progetto a lungo termine perché nel momento che riuscisse a pagare gli stipendi dovrebbe trovare una visione per il futuro. I lavoratori hanno già fatto troppi sacrifici».

Al termine del sit-in, presidiato da carabinieri e polizia, all’esterno del piazzale del centro commerciale di Baccasara, è stato proclamato lo sciopero a oltranza. Nuovi confronti tra le parti sono attesi nei prossimi giorni. (ro. se.)

