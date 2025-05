I dipendenti del Municipio con l’Avis 

In Sardegna c’è una forte carenza di sangue e da anni la sezione Avis di San Gavino è impegnata nella raccolta. Oggi dalle 8 alle 12 in piazza Marconi all’iniziativa “Una donazione fuori dal Comune”, parteciperanno anche i dipendenti del Municipio fino alle 12. La sezione locale dell’Avis, presieduta da Diego Cotza, che conta 267 soci è sempre molto attiva e lo scorso anno sono state raccolte 446 sacche di sangue. Inoltre, da quando l’associazione è operativa, dal 2014, sono state raccolte poco meno di 5mila sacche di sangue. Anche di recente si è svolta un’altra iniziativa di sensibilizzazione “In campo per donare”, che ha coinvolto gli studenti del liceo Marconi-Lussu di San Gavino Monreale, quelli dell’istituto tecnico di Sanluri e quelli dell’istituto di istruzione superiore di Guspini e Serramanna. La giornata è stata l’occasione per avvicinare e sensibilizzare gli studenti alla cultura del dono. «Un sentito ringraziamento per la riuscita di quest’iniziativa – spiega il presidente Diego Cotza – va a tutti gli studenti e i professori che hanno partecipato al torneo, ai giovani arbitri provenienti da Oristano, ai volontari della Team Soccorso, agli assessori Claudia Pinna e Riccardo Pinna, alla dirigente scolastica Maria Rita Aru e al referente per l’organizzazione del torneo Fabrizio Agri. ( g. pit. )

