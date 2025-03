I dipendenti del Conzorzio: basta conflitti istituzionali 

Non si schierano né con Franco Ammendola né con Marzia Mameli. Mantengono una linea neutrale, piuttosto esprimono preoccupazione per il futuro del Consorzio industriale di cui sono dipendenti. Il personale dell’ente interviene sul caos amministrativo che ha segnato le ultime due settimane, con la revoca di Ammendola dalla presidenza che poi il Tar ha sospeso in attesa dell’udienza del 26 marzo.

«Siamo preoccupati - scrivono per il contrasto istituzionale che si è verificato tra la Provincia e i vertici del Consorzio. Come operatori diretti del tessuto produttivo ci permettiamo di esternare le nostre riflessioni guidate dall’unico obiettivo di tutelare l’interesse delle aziende insediate, evitando che la gestione di un ente così importante torni a essere eseguita con mere logiche politiche e interessi di partito come avvenuto nel recente passato, con gestioni fallimentari del fine settimana che solo noi dipendenti, rimasti allo sbando e per mesi senza stipendio, non possiamo dimenticare».

I dipendenti chiedono «che l’attuale governance concluda il mandato affinché vengano portate a termine le attività che consentiranno al Consorzio di fornire servizi di alta qualità agli utenti: realizzazione di nuove linee di varo, acquisto di nuovo travel lift, nuovi incubatori di impresa ed energie rinnovabili».