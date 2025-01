«I dipendenti comunali? Pochi e stressati» 

Dipendenti comunali sul piede di guerra a Serramanna.

L’incontro, già fissato per il 6 febbraio, che vedrà al tavolo l’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Littera, la rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori e il prefetto di Cagliari, dirà se lo stato di agitazione proclamato dai dipendenti del Municipio potrà sfociare in azioni più clamorose (come lo sciopero) oppure se la crisi possa rientrare.

La tensione

I sindacati di Uil Fpl e Cisl Fp affermano che «non esiste una contrapposizione con l’amministrazione», ma il documento diffuso ieri non è certo tenero nei confronti dell’esecutivo guidato dal sindaco Gabriele Littera, e con gli amministratori che l’hanno preceduto. «I dipendenti del Comune di Serramanna – scrivono i sindacati - hanno dichiarato lo stato di agitazione, preoccupati dall’aggravarsi delle condizioni di lavoro a causa dell’estrema carenza di personale che si ripercuote in un grave aumento dei carichi di lavoro. Ciò li pone in una condizione di difficoltà e sofferenza, sia dal punto di vista fisico che psicologico, schiacciati tra la pressione esercitata dagli amministratori, dai cittadini e quella delle responsabilità loro attribuite dalla legge. La conseguenza si traduce giocoforza sul malfunzionamento dei servizi comunali, a discapito dei cittadini, i quali manifestano il loro disappunto sui lavoratori incolpevoli».

Organico ridotto

«Tale situazione – si legge nel documento - proviene da oltre 15 anni di amministrazioni miopi e poco lungimiranti, che ha visto ridurre l’organico da oltre 50 di pendenti agli attuali 27, e sta perdurando senza che ci sia da parte degli attuali amministratori la manifestazione di una piena consapevolezza, né un reale tentativo disporre in essere atti di indirizzo e politiche di bilancio che possano nel breve periodo portare a soluzione il problema». Secondo i sindacati il Comune «non ha dato risposte, né ha manifestato vicinanza o considerazione della reale condizione dei lavoratori, i quali, infatti, si sentono frustrati, inascoltati e demotivati». Da qui le richieste avanzate dai dipendenti: «Essere salvaguardati sotto l’aspetto della salute e benessere lavorativo, dai rischi derivanti dallo stress da lavoro correlato, essere messi nelle condizioni di poter adempiere alle responsabilità e competenze dei servizi assegnati, senza mettere a rischio il rapporto di lavoro e la propria salute mentale e fisica; l’adozione, da parte dell’organo politico, degli atti di organizzazione che la legge gli attribuisce, mettendo a disposizione tutti gli strumenti e le risorse necessarie affinché i servizi che l’ente deve erogare siano di fatto tali e possano essere espletati secondo i criteri di economicità, efficacia ed efficienza». Il sindaco Gabriele Littera per ora si limita a rispondere che «l’amministrazione risponderà nelle sedi opportune».

