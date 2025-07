I dieci anni di musica al De Castro 

L’Istituto comprensivo di Terralba ha celebrato il decennale dell’Indirizzo musicale, traguardo importante costruito grazie alla dedizione di studenti e docenti. L’evento curato dai professori Marta Grecu (violino), Doriana Montis (clarinetto), Andrea Sanna (pianoforte) ed Enrico Sanneris (tromba), ha coinvolto l’intera comunità scolastica nell’auditorium del De Castro. Protagonisti non solo gli alunni attuali, ma anche numerosi ex studenti. Il repertorio ha mostrato il valore educativo della musica, culminando in un messaggio simbolico: “La musica è come la vita, si può fare in un modo solo: insieme.” Il 2025 è stato anche un anno ricco di successi per gli studenti capaci di raggiungere traguardi molto significativi. Martino Colombu (1B) ha vinto il primo premio assoluto al “V Concorso per Clarinetto” di Cagliari e al Festival “G.P. Cartocci” di Iglesias, dove si sono distinti anche Lorenzo Diana (3B), Danilo Loi (1B), Gaia Atzei (3B) e Laura Piras (2B). (s. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA