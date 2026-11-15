Belgio 4

Italia 1

Belgio (4-3-3) : Lammens, Castagne, Ngoy (42’ st Theate), Mechele, De Cuyper, Tielemans, Lavia (30’ Raskin), De Bruyne (42’ st Lukebakio), Moreira (42’ st Trossard), De Ketelaere, Doku (45’ st Godts). in panchina: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Cuypers, Seys, Vanaken, Lukaku. Ct: van Bommel.

Italia (4-3-3) : Donnarumma, Kayode, Scalvini (17’ st Palestra), Bastoni, Calafiori, Fagioli (1’ st Doumbia), Tonali (17’ st Cisse), Barella, Pisilli (1’ st Dimarco), Pio Esposito, Koleosho (31’ st Vergara). In panchina: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Ghilardi, Romano, Liberali, Scamacca. Ct: Mancini.

Arbitro : Eskas (Norvegia).

Reti : nel pt 11’ Pio Esposito, 15’ De Cuyper, 22’ Ngoy, 26’ Doku. Nel st 35’ Diego Moreira.

Note : ammoniti Scalvini e Tonali per gioco falloso, Donnnarumma per proteste. Pio Esposito ha sbagliato un rigore al 45' del st. Angoli: 7 a 5 per il Belgio. Recupero: 2’ e 4’.

Bruxelles. Più che Diavoli Rossi, bestia nera. Il Belgio conferma di sapere come mettere in difficoltà l’Italia di Mancini, e la elimina dalla Nations League nel match-spareggio dello stadio Re Baldovino con un travolgente 4-1. A Bruxelles la partita degli azzurri dura solo un quarto d’ora, il tempo per Pio Esposito di mostrare le sue qualità da centravanti puro portando in vantaggio i suoi, prima di evaporare di fronte ai continui attacchi del Belgio.

Addio quarti

Sfumano i quarti di finale per cui erano a disposizione due risultati su tre, è vero, ma se la sfida evidenzia le lacune su cui gli azzurri dovranno lavorare, dall’altra parte non è il caso di recitare il de profundis. L’Italia chiude un girone alla vigilia considerato impossibile (la Francia batte la Turchia e passa come prima) con 10 punti, evitando lo spauracchio playout e mostrando comunque le basi di un futuro da cui ripartire con ragionevoli speranze. Mancini conferma la difesa e sorprende con le scelte: a sostegno di Pio Esposito ci sono infatti Koleosho, all’esordio in una partita ufficiale, e il romanista Pisilli - fuori ruolo - mentre a centrocampo è Fagioli a sostituire l’indisponibile Frattesi.

La partita

La prima opportunità è per gli azzurri al 7’, con un’azione ricamata sulla sinistra sull’asse Calafiori-Koleosho che libera Fagioli per il tiro, parato da Lammens che poi respinge in corner sulla ribattuta di Pisilli. All’11’ risponde il Belgio, con una punizione di De Bruyne su cui Donnarumma smanaccia per ben due volte su tocchi da pochi passi. Sul ribaltamento l’Italia va avanti, con il decimo gol in nazionale del suo centravanti: cross teso di Kayode, zampata in anticipo di Pio Esposito. C’è poco tempo per gioire, però, perché i Diavoli Rossi trovano dopo quattro minuti il pareggio con De Cuyper solo davanti a Donnarumma. I padroni di casa prendono in mano il match e al 22’, sugli sviluppi di un corner, Ngoy trova il gol del due a uno. Passano altri quattro minuti e Doku slalomeggia tra la difesa azzurra prima di insaccare il doppio vantaggio.

All’intervallo Mancini inserisce Dimarco e Doumbia per gli opachi Pisilli e Fagioli. L’Italia è più viva, ma De Ketelaere pizzica la traversa di testa al 9’ st. La sentenza finale arriva al 35’, quando su un ribaltamento di fronte Moreira insacca al termine di un 3 contro 1, mentre alcuni azzurri protestavano per un tocco di mano nell’area belga. Al 45’, su conclusione di Cisse, c’è un tocco di mano di Raskin ed è rigore azzurro. Ma Pio Esposito non ripete il tiro di Milano e si fa parare la conclusione da Lammens, a conferma di una serata nera per l’Italia.

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