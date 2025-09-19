I “Diavoli rossi” inaugurano il parco Brigata Sassari 

Il parco è datato (inaugurato nel novembre 2008 dalla compianta sindaca, Angela Nonnis), ha attraversato decenni di incuria e abbandono, diventando regno anche di baby vandali e spacciatori. Nel mezzo ci sono anche centinaia di migliaia di euro spesi (sarebbe più corretto dire sprecati) per curare il parco e risistemare l’erba, a ridosso di via Solferino, che in realtà non ha mai attecchito.

L’apertura

Due giorni fa il parco “Brigata Sassari” ha riaperto ufficialmente con la cerimonia dell’alzabandiera e il concerto della banda dei “Diavoli rossi” dopo la conclusione dell’intervento di riqualificazione.Il parco oggi ha un centro servizi con spazi per la cultura e i laboratori, giochi per bambini, attrezzature sportive per i più giovani e ginniche multifunzione per tutte le fasce d’età. «Abbiamo pensato che fosse bello condividere con gli studenti l’apertura del nuovo anno scolastico in questo parco, perché la Brigata Sassari e la sua banda non sono solo simboli militari, ma anche testimoni di valori universali: impegno, amicizia, pace e solidarietà», ha commentato il sindaco, Massimiliano Sanna.

I commenti

«Auspico che questo parco possa diventare uno spazio di condivisione e che riesca a unire la comunità diventando un punto di riferimento. Dobbiamo custodirlo e valorizzarlo perché è un bene che appartiene a tutti», ha aggiunto il prefetto, Salvatore Angieri. Alla cerimonia non è voluto mancare il comandante della Brigata Sassari, generale Andrea Fraticelli: «Questo luogo non è più un semplice spazio urbano. Diventa un centro di memoria, incontro e riflessione. Un presidio vivo della nostra storia e del nostro futuro». Per l’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda «la cerimonia è stata un’occasione per restituire alla città un parco rinnovato ma anche per unire istituzioni, cittadini e studenti in un momento di musica, storia e memoria. I lavori di riqualificazione dell’area sono terminati e il parco è già stato restituito alla fruizione dei cittadini». «La presenza delle scuole è un investimento nel futuro: educare i giovani al rispetto della memoria significa trasmettere radici solide e consapevolezza civica», ha concluso l’assessore alla Cultura, Simone Prevete. ( m. g. )

