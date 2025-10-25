I detenuti ripuliscono il porto 

Non solo una raccolta di mozziconi, per aiutare l’ambiente, ma anche un modo per restituire qualcosa al mondo, per sentirsi parte di una comunità e, per alcuni, per ricominciare. Ieri mattina, in piazza Vittime del Moby Prince, volontari e detenuti del carcere di Uta si sono ritrovati fianco a fianco per ripulire un tratto di città e dare un segno concreto di responsabilità condivisa.

Le finalità

L’iniziativa, promossa da Plastic Free Sardegna in collaborazione con Seconda Chance, ha coinvolto ventisei partecipanti, due referenti e quattro detenuti accompagnati da due funzionarie giuridiche. Un gruppo unito dallo stesso obiettivo: fare qualcosa di buono per l’ambiente e per la società. «Con le funzionarie», racconta Anna Nieddu, referente provinciale di Plastic Free Cagliari, «ci siamo lasciate con una promessa: la prossima volta, dopo la raccolta, organizzeremo un pranzo per unire ancora di più detenuti e volontari. I ragazzi che stanno scontando una pena hanno rinunciato al loro permesso di 24 ore per dimostrare il loro impegno concreto. È stata una giornata ricca di emozioni e di coincidenze significative». La Nieddu ha voluto consegnare un cappellino Plastic Free, un premio simbolo, a Gaetano, uno dei detenuti che ha raccolto più mozziconi di tutti. «In carcere ci sono persone che hanno sbagliato, ma che vogliono reinserirsi dando un esempio concreto», aggiunge.

Le emozioni

Un’esperienza che ha lasciato un segno anche tra i volontari, come racconta Veronica Atzori: «È stata una giornata speciale. Dedicare un po’ del proprio tempo libero è come restituire un piccolo debito nei confronti dell’ambiente. Con poco si può fare tanto, e ognuno di noi può fare la sua parte. Ho condiviso sorrisi, esperienze e tanta consapevolezza reciproca».

Elisabetta Puddu, alla sua prima partecipazione, parla di soddisfazione e curiosità: «È bello vedere come un piccolo gesto possa migliorare il posto in cui viviamo». Un messaggio condiviso da Simone Marrone, referente per Cagliari: «Queste iniziative fanno ben sperare, perché mostrano che unendo le forze si possono realizzare azioni davvero positive». Poi l’appello: «Chiunque volesse unirsi a noi può contattarci tramite i nostri canali social», conclude la Nieddu.

