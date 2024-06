I detenuti recitano Grazia Deledda 

Mesi di prove, dietro le mura del carcere e una sola messa in scena che ha il sapore del riscatto. Si intitola “Chi la fa l’aspetti”, la commedia del teatro dei burattini proposta nella cappella del carcere di San Daniele che ha avuto per protagonisti i detenuti della casa circondariale, attori per un giorno nello spettacolo guidato dalla compagnia teatrale Istrioni d’Ozzastra. La piece, tratta da una novella di Grazia Deledda, è stata interpretata ieri mattina da una decina di detenuti. Tra il pubblico, agli altri reclusi, il giudice e il pm del Tribunale di Lanusei, Nicole Serra e Giovanna Morra, e il sindaco, Davide Burchi. Lo spettacolo è andato avanti per 40 minuti. Alla fine dello spettacolo, coordinato dai docenti del Centro provinciale di istruzione degli adulti Franca Loddo e Mario Lombardo, gli attori per un giorno hanno incassato applausi scroscianti.

Verso il riscatto

Per gli ospiti le porte del carcere si sono aperte intorno alle 10.30. Quello in cui si sono esibiti i detenuti è stato il palco del riscatto. «L’esigenza di questo progetto - hanno spiegato i docenti Loddo e Lombardo - nasce dal bisogno, condiviso da tutta la commissione didattica della casa circondariale di Lanusei, di offrire spazi e tempi non esclusivamente didattici, che non si intendono penalizzare, ma possano dare sfogo alla creatività, espressa nella recitazione e nel canto, favorendo i rapporti interpersonali e contribuendo così ai processi di rieducazione sociale che dovrebbero essere l’obiettivo principale della detenzione».

L’evento

Dopo il Dono di Natale e il laboratorio di lettura creativa, il Centro provinciale ha fatto calare il sipario sull’anno didattico con la novella di Grazia Deledda. Il racconto è stato presentato attraverso il teatro dei burattini, intervallando la recitazione con testi di cantautori italiani cantati e accompagnati strumentalmente da detenuti e docenti. Il racconto narra la storia di Mimmo e Momo, due giovani che decidono di scappare in America. La loro avversione per i libri li spinge a cercare una vita diversa, lontano dalle aspettative imposte dalla scuola e dalla società. La novella esplora temi di ribellione, desiderio di libertà e il richiamo della terra. È una storia che riflette la condizione umana e le scelte che ciascuno essere umano deve affrontare nel corso della vita, con un profondo messaggio di equità morale: chi la fa, l’aspetti. In conclusione, prima di congedarsi, uno degli attori protagonisti ha auspicato di trovare spazio sui giornali per fatti positivi, proprio come il teatro, e mai più per episodi di cronaca nera.

RIPRODUZIONE RISERVATA