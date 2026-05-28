VaiOnline
Uta.
29 maggio 2026 alle 00:28

I detenuti diventano educatori cinofili 

Quindici ospiti del carcere partecipano alle lezioni ideate dal Rotary club 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Partecipiamo per imparare qualcosa: amiamo i cani, stiamo un po’ all’aperto e vogliamo trovare un lavoro quando usciremo dal carcere». È ciò che motiva quindici detenuti nel carcere “Ettore Scalas” di Uta, dove potranno diventare educatori cinofili di primo livello nella seconda edizione dell’iniziativa "Mi fido di te” organizzata dal Rotary club Cagliari. Prima però dovranno superare la prova pratica all’esame.

Intanto hanno iniziato a frequentare il corso con cani di razza come golden retriever, basset hound, maltese e altri per conseguire il patentino di operatore cinofilo, tramite il quale lavorare nel territorio nazionale. Lo stanno già facendo due detenute che hanno superato il corso lo scorso anno.

Titolo spendibile

Accompagnati da Daniela Tavolacci, funzionaria giuridico-pedagogica, i carcerati hanno sostenuto l’esame con chi è già qualificato. «Il corso è importante perché fornisce un diploma e un tesserino tecnico», osserva il responsabile nazionale del settore cinofilia dell’Acsi, Roberto Tedeschi: «Con questo titolo i detenuti potranno aprire la partita Iva e lavorare in proprio oppure rivolgersi ad associazioni o Comuni per poter iniziare un percorso e assistere gli operatori cinofili».

Gli insegnanti Manuel Sicco e Silvia Angiolini spiegano: «Noi ci occupiamo delle lezioni pratiche e del ripasso della teoria. I ragazzi trascorrono la giornata con noi, imparano i comandi base e si esercitano fisicamente coi cani. Per loro è una opportunità, gliela diamo per quando usciranno dal carcere e avranno la possibilità di lavorare in campo cinofilo». Tra gli esercizi: insegnare al cane a eseguire ordini come “ terra , resta , seduto” e imparano a creare un rapporto tra cane e proprietario.

Gli organizzatori

Soddisfatti al Rotary club: «L’iniziativa dimostra che possiamo essere importanti per la società sia dal punto di vista della formazione e del recupero sia nel restituire ai carcerati momenti di serenità e di empatia con gli animali», commenta il presidente Giorgio La Nasa: «È importante anche l’aspetto formativo, perché si acquisisce il primo livello di educatore cinofilo».

Chiara Casula e Chiara Galizia non hanno dubbi: «Siamo qui come volontarie ma anche come proprietarie dei cani. Ci siamo prestate sia per le lezioni di teoria sia per le lezioni pratiche, nelle quali i detenuti si sono esercitati sui comandi verso i cani di differente taglia». Mario Figus: «Siamo venuti con gli animali e ci siamo alternati nel tempo per impartire le lezioni pratiche. Questo è il secondo anno». È d’accordo Serenella Ticca, responsabile del contatto con i media per il Rotary: «Non solo diamo un incentivo a chi lascia il carcere per un lavoro, ma anche uno spazio di libertà e di leggerezza ai corsisti». Roberto Nati e Umberto Pautasso: «Il corso ha una duplice finalità: da una parte garantire un sostegno psicologico attraverso il contatto con i cani e, dall’altra, la possibilità di dare un futuro ai corsisti fornendo loro un titolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Settemila abitanti finora senza assistenza primaria, in tanti non si curano

Asl e servizi sociali, una rete per la periferia

Cagliari: a Sant’Elia nasce l’ambulatorio di prossimità 
Umberto Zedda RIPRODUZIONE RISERVATA
Amministrative 2026

Due liste a Muravera, una sfida tra giovani per succedere a Piu

Mattana e Secci, stesso obiettivo: valorizzare la sagra delle arance 
Gianni Agus
L’assessora Manca: «Nessuna chiusura, faremo scelte responsabili». Il centrodestra: «La maggioranza penalizza l’Isola»

L’ultimatum di Ryanair: «Pronti a lasciare»

La compagnia «delusa dalla Regione» per il mancato taglio delle tasse sui diritti d’imbarco 
Alessandra Carta
Caos voli, riunito ieri il Comitato di monitoraggio

Continuità, sardi a terra La Giunta minaccia penali: «Il bando va rispettato»

Al. Car.
L’attentato

Incendiari di nuovo in azione: 80 auto in cenere

Alghero, seconda intimidazione in due mesi per i fratelli Ledda: «Mai ricevuto minacce» 
Caterina Fiori
Le inchieste.

Anche la Dda indaga sulla Riviera

Andrea Busia
La protesta

«No ai soldati israeliani in vacanza»

Cori e striscioni nell’aeroporto di Elmas per l’arrivo dei primi aerei da Tel Aviv 
Marco Noce