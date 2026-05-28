I detenuti diventano educatori cinofili 

«Partecipiamo per imparare qualcosa: amiamo i cani, stiamo un po’ all’aperto e vogliamo trovare un lavoro quando usciremo dal carcere». È ciò che motiva quindici detenuti nel carcere “Ettore Scalas” di Uta, dove potranno diventare educatori cinofili di primo livello nella seconda edizione dell’iniziativa "Mi fido di te” organizzata dal Rotary club Cagliari. Prima però dovranno superare la prova pratica all’esame.

Intanto hanno iniziato a frequentare il corso con cani di razza come golden retriever, basset hound, maltese e altri per conseguire il patentino di operatore cinofilo, tramite il quale lavorare nel territorio nazionale. Lo stanno già facendo due detenute che hanno superato il corso lo scorso anno.

Titolo spendibile

Accompagnati da Daniela Tavolacci, funzionaria giuridico-pedagogica, i carcerati hanno sostenuto l’esame con chi è già qualificato. «Il corso è importante perché fornisce un diploma e un tesserino tecnico», osserva il responsabile nazionale del settore cinofilia dell’Acsi, Roberto Tedeschi: «Con questo titolo i detenuti potranno aprire la partita Iva e lavorare in proprio oppure rivolgersi ad associazioni o Comuni per poter iniziare un percorso e assistere gli operatori cinofili».

Gli insegnanti Manuel Sicco e Silvia Angiolini spiegano: «Noi ci occupiamo delle lezioni pratiche e del ripasso della teoria. I ragazzi trascorrono la giornata con noi, imparano i comandi base e si esercitano fisicamente coi cani. Per loro è una opportunità, gliela diamo per quando usciranno dal carcere e avranno la possibilità di lavorare in campo cinofilo». Tra gli esercizi: insegnare al cane a eseguire ordini come “ terra , resta , seduto” e imparano a creare un rapporto tra cane e proprietario.

Gli organizzatori

Soddisfatti al Rotary club: «L’iniziativa dimostra che possiamo essere importanti per la società sia dal punto di vista della formazione e del recupero sia nel restituire ai carcerati momenti di serenità e di empatia con gli animali», commenta il presidente Giorgio La Nasa: «È importante anche l’aspetto formativo, perché si acquisisce il primo livello di educatore cinofilo».

Chiara Casula e Chiara Galizia non hanno dubbi: «Siamo qui come volontarie ma anche come proprietarie dei cani. Ci siamo prestate sia per le lezioni di teoria sia per le lezioni pratiche, nelle quali i detenuti si sono esercitati sui comandi verso i cani di differente taglia». Mario Figus: «Siamo venuti con gli animali e ci siamo alternati nel tempo per impartire le lezioni pratiche. Questo è il secondo anno». È d’accordo Serenella Ticca, responsabile del contatto con i media per il Rotary: «Non solo diamo un incentivo a chi lascia il carcere per un lavoro, ma anche uno spazio di libertà e di leggerezza ai corsisti». Roberto Nati e Umberto Pautasso: «Il corso ha una duplice finalità: da una parte garantire un sostegno psicologico attraverso il contatto con i cani e, dall’altra, la possibilità di dare un futuro ai corsisti fornendo loro un titolo».

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