I Dem si dividono sul fine vita 

Mentre nella conferenza al Nazareno la segretaria Elly Schlein attaccando il governo sull’immigrazione chiedendo il superamento della Bossi-Fini, nel Pd si riattizza la tensione sui temi etici. È l'ala cattolica del partito che agita le acque dopo la bocciatura al Consiglio regionale veneto della legge sul fine vita. Per Lorenzo Guerini, esponente della corrente Energia popolare, «la disciplina di partito, sui temi eticamente sensibili, non può sovrastare la libertà di coscienza». Una dichiarazione che per molti è sintomo di uno scontro interno ancora acceso sull’astensione della consigliera dem Anna Maria Bigon, in dissenso dal gruppo Pd, decisiva per il naufragio della legge portata avanti da Luca Zaia, che ha indotto Schlein a dire: «È una ferita che ci sia stato un voto del Pd. Se il gruppo ti chiede di uscire dall’Aula, è giusto uscire». Insomma una questione di tattica politica, spiega più di qualcuno sulla terrazza del Nazareno. Ma le frasi della segretaria aprono nel partito una nuova frattura con l'area più critica nei suoi confronti. I cattolici prendono le difese della dissidente: «Provvedimenti nei confronti della consigliera Bigon» negherebbero il primato della libertà di coscienza, precisa Guerini. «Se puniscono Bigon mi autosospendo dal Pd», rincara la dose il senatore Graziano Delrio. L’ipotesi di un provvedimento contro Bigon era circolata a Palazzo Ferro Fini già dal giorno della bocciatura della legge, ma per il segretario regionale veneto del Pd Andrea Martella «nessuno, nel gruppo dirigente del Pd, ha mai parlato di provvedimenti disciplinari, sanzioni o sospensioni». «Fuori luogo immaginare o parlare di provvedimenti nei confronti della consigliera», taglia corto il capogruppo dem al Senato Francesco Boccia. Eppure da Venezia rimbalza la voce che l’esecutivo regionale del Pd tornerà a discutere già il 29 gennaio. Intanto la polemica è arrivata a Roma, dove l’intervento di Schlein viene letto dagli esponenti cattolici come uno scatto in avanti: «La linea di un partito si cambia con una discussione nei luoghi deputati, non dicendo a una consigliera regionale di uscire dall’Aula così da far passare una legge», spiega Delrio. Poi c’è chi, come il deputato Matteo Orfini, difende Schlein: «Sul fine vita è ovvio che ci sono posizioni diverse nel Pd. Per noi fa fede quello che abbiamo deciso nella scorsa legislatura trovando una sintesi faticosissima con la legge Bazoli».

