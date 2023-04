I Dem non trovano la quadra 

Oggi o mai più. L’incontro di ieri notte tra Pd e forze moderate profuma di accordo. C’erano Filippo Cherchi, che i Dem rappresenta in qualità di segretario di circolo, Mimmo Lai e Marco Deiana, uomini di scuderia, e i possibili alleati che ruotano attorno al gruppo di Piero Cannas e Mauro Pilia, giusto per citare due nomi. Potrebbe essere la risposta alle uniche due candidature ufficiali di Lara Depau e Marcello Ladu. Ma a dieci giorni dalla presentazione delle liste lo scenario pre-elettorale offre un quadro frantumato.

Gran caos

Per il Pd ristabilire l’unità intorno alla segreteria è un problema, mentre il gruppo riconducibile a Massimo Cannas lavora a una civica, Angelo Cucca e Franco Pili pure. Perché se il commercialista continua da una parte la cernita di candidati e dall’altra a trattare con (quasi) tutti i gruppi, l’ingegnere non demorde e tira dritto per la sua strada, lontano dai tavoli di trattativa. Ma Cucca e Pili si sarebbero avvicinati parecchio nelle ultime ore e starebbero dialogando per provare ad aprire trattative anche con Massimo Cannas. Tuttavia oggi Pili chiarirà ufficialmente la sua posizione, anche se non è detto che alla fine della fiera non riabbracci quel progetto originario di apparentarsi con la segreteria Dem. Non più tardi di 12 giorni fa con Cherchi si erano stretti la mano annunciando un asse. Con Pili starebbe lavorando anche Walter Cattari.

Le trattative

È invece finito l’amore tra Cucca e gli ex alleati del centrodestra. «Hanno costituito la lista come hanno voluto e noi stiamo lavorando per costituirne una tutta nostra, con gente nuova e tanti laureati. Al 99 per cento la chiuderemo», annuncia l’esponente forzista. Fratelli d’Italia, dopo aver rinunciato alla candidatura di Luigi Cardia in parte di Marcello Ladu (Psd’Az), ha chiarito la sua posizione: «Nell’interesse dell’unità della coalizione abbiamo fatto un passo di lato decidendo comunque di dare un forte contributo all’azione di governo con un giusto ruolo da protagonista nel futuro esecutivo impegnando uomini e donne del partito». Oltre a Cardia e Stefania Vargiu possibile anche un terzo aspirante consigliere.