I Dem: «È un punto di partenza per creare il dialogo» 

I buoni risultati si costruiscono tra le mura domestiche. A Bari Sardo e Baunei Mameli e Corrias hanno cancellato gli avversari con percentuali bulgare. La parola chiave nella lunga serata dei risultati è incertezza. L’esperienza del 2019 ha lasciato il segno. Cinque anni fa furono necessarie settimane per conoscere il nome del consigliere eletto in Ogliastra. Ultimato lo spoglio nelle sedi elettorali dei “vincitori” si è cominciato a ragionare sulle ipotesi. I fattori che concorrono all’elezione sono molteplici. Può accadere che il più votato non sia il prescelto. Concorrono il risultato del candidato presidente e della coalizione. Prudenza d’obbligo, quindi. A casa Corrias, a Baunei, c’è aria di festa. Comunque vada il consigliere regionale uscente ha fatto centro e ora spera. «Siamo soddisfatti. Un punto di ripartenza per creare un clima di dialogo, produttivo per la comunità e per tutto il territorio. Un risultato che fa bene al Pd».

Sorride Silvia Melis, la più attesa tra i candidati: «Non mi sarei mai aspettata un risultato del genere. Essere la donna più votata d’Ogliastra e una delle più votate in Sardegna è per me un motivo di incoraggiamento per la prosecuzione di queesto percorso politico».

Attende i dati e spera Ivan Mameli, Riformatori: «Un risultato oltre ogni aspettativa. Chi più conosce il mio operato mi ha voluto premiare. Ringrazio Bari Sardo e tutti gli altri paesi. Spero che chiunque vada faccia l’interesse dell’Ogliastra. Ci sono troppe cose da fare e occorre dinamismo».

Pierino Cannas si coccola il 13 per cento portato a casa. «Da un punto di vista personale un grande risultato, sebbene abbia perso qualcosa. In Ogliastra un 13 per cento per il mio partito. L’Udc, che ha 12 mila voti. Il risultato nella nostra circoscrizione induce all’ottimismo per un eventuale seggio attribuito con i resti». (si. l.)

