I dem a Bruxelles: salvare l’auto 

I riformisti del Pd incalzano l’Ue sul piano sull’auto annunciato da Bruxelles per il 5 marzo: bisogna «costruire un percorso di transizione sostenibile, dal punto di vista economico, sociale, dei lavoratori che dobbiamo difendere». A parlare è il responsabile economico dem Antonio Misiani, aprendo i lavori di un convegno della corrente Energia Popolare a Stezzano (Bergamo), il “polo dell’innovazione” realizzato nel 2009 da Brembo. Per Misiani «non si può fare nessuna decarbonizzazione senza intervenire sui mezzi di trasporto, ma la decarbonizzazione non deve diventare deindustrializzazione». Un’apertura che indica come anche dentro il Pd si stia cercando un punto di equilibrio per salvare il settore. In collegamento da Parigi l’ad di Renault Luca De Meo: è bene «lasciare liberi gli ingegneri» perché «è difficile che un regolatore sappia meglio di un ingegnere qual è la soluzione migliore». E poi: «Penso che bisognerebbe evitare di parlare di 2035, perché magari non ci arriviamo nemmeno».

RIPRODUZIONE RISERVATA