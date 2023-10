I delfini amano il Golfo degli Angeli 

Le loro evoluzioni sono uno spettacolo accattivante. Show di cui hanno goduto anche i cagliaritani che hanno ammirato una coppia di delfini nel canale di Terramaini, all’altezza del vecchio stadio Sant’Elia. Le loro immersioni e le loro surfate (il bowriding che consiste nel cavalcare le onde generate dalle prue delle imbarcazioni) all’esterno dell’imboccatura del canale a Su Siccu hanno estasiato gli spettatori, incantati da quel gioco di squadra. I delfini sono animali particolari che sempre più spesso si avventurano nelle acque del Golfo degli Angeli evidentemente ricco di cibo e luogo ottimale per accoppiarsi e far crescere i piccoli.

Un tuffo nel Golfo

Gabriella La Manna, biologa marina dell’Università di Sassari, è una delle maggiori esperte sull’argomento. «A dir la verità la presenza di tursiopi a Cagliari non è un aspetto particolare. Sono specie opportuniste, che si adattano facilmente alle condizioni ambientali. Riescono a massimizzare le possibilità di star bene, cacciando e riproducendosi». I delfini vivono generalmente in branchi formati da femmine e piccoli, mentre i maschi possono formare delle associazioni chiamate “alleanze”. La popolazione nel Golfo degli Angeli è molto numerosa? «Non esiste una stima esatta sulla specie», afferma la biologa marina. «Nel 2020 la Regione aveva dato l’incarico alle Aree marine protette ma era finalizzato all’estensione dei Siti d’importanza comunitaria (Sic). Inoltre ci sono stati monitoraggi effettuati dall’alto con gli aerei affidati all’Ispra». In Sardegna i delfini non sono una rarità. «Sono presenti soprattutto lungo le zone costiere, tra Olbia, Cagliari, Porto Torres e Alghero. Sappiamo che le famiglie sono composte da circa 150 animali residenti che si muovono in aree di circa 50 chilometri quadrati».

Animali intelligenti

Antonio Pusceddu è un professore universitario specialista sulla materia. «Sono mammiferi a intelligenza elevatissima. Certamente quel tratto di canale di Terramaini dove sono stati avvistati è particolarmente pulito ed erano alla ricerca di prede, in esplorazione a caccia di cefali». Il Golfo degli Angeli è diventato il loro habitat preferito? «Durante il periodo del Covid non era raro vederli anche nelle acque del porto di via Roma dove si avventuravano perché i motori delle barche erano spenti e non si spaventavano».

A caccia di muggini

«Sappiamo che nel porto di Cagliari ci sono famiglie di tursiopi», conferma Andrea Alvito, anche lui biologo marino. «Poi arrivano anche all’imboccatura del canale di Terramaini, tra Su Siccu e il porto, dove trovano cibo facile».

Il terrore dei pescatori

«Da noi si avventurano raramente», spiega Walter Rizzardini della coop dei pescatori di Santa Gilla. «Le acque non sono di loro gradimento e i fondali bassi rendono loro difficile la caccia. Quando li trovi in mare aperto sono dannosi perché pur di mangiare i pesci strappano le reti» . (a. a.)

