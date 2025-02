«I dazi sull’agricoltura non aiutano nessuno» 

Fondi agricoli dell'Ue da salvaguardare e dazi che non avvantaggiano nessuno. La giornata del ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a Bruxelles, per il Consiglio Agricoltura e pesca (Agrifish) dell'Ue è iniziata dal dibattito con i colleghi europei sulla Visione dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, presentata la settimana scorsa dalla Commissione europea. «Sono ben lieto di aver trovato parole importanti, trattate più volte anche da noi, riguardo la necessità di ricercare una sovranità alimentare europea con una presa di responsabilità sui vari ambiti che possono considerarsi strategici», ha commentato Lollobrigida. Ma «una preoccupazione» riguarda i fondi dell'agricoltura. «Noi riteniamo che l'agricoltura abbia necessità di stabilizzare le sue risorse sia per la produzione di cibo sia per custodire il territorio». Nel mentre la Commissione continua a monitorare i mercati. Lollobrigida ha sottolineato la necessità di «individuare nell'ambito della Commissione una capacità di trattare con un alleato strategico come gli Stati Uniti» e di «tutelare» il settore «da scelte che non avvantaggiano nessuno». Ad esempio, le «tariffe sull'agroalimentare riteniamo che sarebbero un problema per le imprese europee ed italiane, ma anche un problema per il mercato Usa portando anche dei dati inflattivi che non raggiungono l'obiettivo che il presidente Trump si pone».

