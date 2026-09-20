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Sassari Ambiente.
21 settembre 2026 alle 00:24

I danni dei mezzi meccanici? «Li pagano i lavoratori» 

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Fit Cisl contro Sassari Ambiente. La società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti finisce nel mirino del sindacato a causa di criticità già note più una recente. Quelle conosciute sono i mezzi definiti “vecchi e insufficienti”, un deposito “obsoleto”, oltre agli orari e ai carichi di lavoro che, a parere dell’associazione di categoria, “non sono rispettosi degli accordi sindacali”. Dopo le tensioni degli ultimi mesi i nodi sono adesso venuti al pettine. «Nonostante la mediazione del Comune e la grande pazienza dei lavoratori, la misura è ormai colma», attacca in una nota il segretario della Fit Cisl sassarese, Lorenzo Piu. Il quale denuncia come Sassari Ambiente chieda ai lavoratori di risarcire i danni quando avvengono problemi meccanici non imputabili ai conducenti. «Siamo al paradosso - afferma Piu -, non mettono a disposizione veicoli perfettamente funzionanti e poi chiedono ai lavoratori di pagare di tasca propria qualora ci siano danni. Non è possibile continuare così, per quanto si sia prossimi alla fine dell’appalto questa gestione del servizio non è più tollerabile». E avverte: «I sindacati hanno pazientato anche grazie alla disponibilità del Comune, ma il muro alzato dall’azienda di fronte alle tante segnalazioni non consente di andare avanti». (e.fl.)

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