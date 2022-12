I danni dei baby vandali aiutano l’asilo 

Lo stesso Carta ha deciso di donare la somma ricevuta a chi ne ha bisogno: «Quei soldi – dice – era giusto che andassero in beneficenza. Mi sono così permesso di contattare il sindaco per chiedere a chi donarli e lui mi ha suggerito di darli alle suore per aiutarle nella gestione dell’asilo». La somma è stata consegnata ad una maestra che l’ha subito portata alla madre superiore, suor Anita: «Non ci aspettavamo questa bellissima sorpresa – ha confidato la suora al telefono ad Alessandro Carta – siamo davvero molto felici. Appena possibile vorremo incontrarla di persona».

I sei minorenni che lo scorso 18 dicembre, a Muravera, avevano danneggiato i tavolini del bar in piazza Europa si sono fatti avanti: il giorno prima di Natale i genitori hanno risarcito il titolare, Alessandro Carta, e lui, in accordo con l’amministrazione comunale, ha devoluto l’intera somma (più un extra aggiunto da lui) alle suore che gestiscono l’asilo Tito Sulis di via Marconi, di fronte all’oratorio.

È il lieto fine di una vicenda che aveva scosso la comunità e rischiava di finire con una denuncia. «Ho incontrato due genitori – racconta Carta – si sono scusati e hanno risarcito abbondantemente il danno. Ho perdonato i ragazzi e, d’accordo con le mamme, li incontrerò tutti e sei durante le feste. Incontrerò anche gli altri quattro genitori».

Beneficenza

Lo stesso Carta ha deciso di donare la somma ricevuta a chi ne ha bisogno: «Quei soldi – dice – era giusto che andassero in beneficenza. Mi sono così permesso di contattare il sindaco per chiedere a chi donarli e lui mi ha suggerito di darli alle suore per aiutarle nella gestione dell’asilo». La somma è stata consegnata ad una maestra che l’ha subito portata alla madre superiore, suor Anita: «Non ci aspettavamo questa bellissima sorpresa – ha confidato la suora al telefono ad Alessandro Carta – siamo davvero molto felici. Appena possibile vorremo incontrarla di persona».

Plauso

Dall’amministrazione comunale un plauso all’iniziativa: «Un bel segnale di educazione civica – dice il primo cittadino – Dei ragazzi hanno fatto un danno e il risarcimento del danno andrà in qualche modo ai bambini, sarà utilizzato cioè per migliorare il servizio educativo. Un bel gesto da parte del titolare del bar in accordo con l’amministrazione comunale».

Pugni e calci

Nella notte tra il 17 e il 18 dicembre sei ragazzi avevano preso di mira i tavolini del bar di Carta e le casette in legno dei mercatini di Natale nella centralissima piazza Europa con pugni e calci. Le casette, per fortuna, non avevano riportato danni.

L’azione è stata ripresa dalle telecamere del bar Centrale. Il titolare dell’attività presa di mira aveva subito invitato i ragazzi a presentarsi al bar per ripagare i danni, «in caso contrario – aveva sottolineato – sappiano che sono in possesso del video che consegnerò alle forze dell’ordine».

Gestacci

Nelle immagini riprese dalle telecamere si vedono anche i ragazzi che, poco prima di andare via, si rivolgono alle dipendenti del bar (le serrande erano appena state abbassate) con dei gestacci. Da parte dei genitori sono arrivate anche le scuse per le dipendenti.

