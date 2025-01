I daini invadono anche la laguna 

Accanto alla laguna di Santa Maria di Neapolis hanno perfino dato lo sfratto ai fenicotteri: negli anni i daini si sono moltiplicati, e ormai nel territorio di Guspini si contano migliaia di esemplari che, dopo essersi impadroniti del pascolo, ormai stazionano per molte ore della giornata dentro l’acqua salmastra. Uno spettacolo da fare invidia a Quark, ma per gli allevatori sta diventando un incubo. «Sono quattro anni che perdo i seminativi», denuncia Gianpiero Marongiu, allevatore di 52 anni: «I daini sono diventati i veri padroni dei miei terreni, sui quali durante la notte intere mandrie pascolano indisturbate nutrendosi di erba medica, grano e quant’altro ho seminato. I danni sono tantissimi: in una notte sola riescono a brucare centinaia di metri quadri di vegetazione, seminata con grandi spese economiche. A causa di questi animali sto subendo importati perdite economiche, non riesco più a sostenere le spese».

«Proliferano nella base»

«Mi sono rivolto alle autorità», gli fa eco l’allevatore Raffaele Puddu, 56 anni: «Finora gli unici che si sono occupati della faccenda sono stati gli uomini del Corpo forestale, che hanno trasmesso foto e verbali al Comando di Cagliari. Abbiamo contattato anche il Comando militare dell’Aeronautica di Capo Frasca affinché si attivino per recintare i terreni della base perché in quei luoghi i daini si ripopolano e moltiplicano. Attualmente la manutenzione della recinzione viene fatta da noi, a spese nostre, perché non vogliamo che il nostro bestiame entri nella base: rischieremmo di essere denunciati».

Gli allevatori fanno appello alle autorità politiche regionali affinché attuino piani per arginare l’invasione: «La Regione si deve far carico di contenere la diffusione dei daini e rifondere i danni e le spese che sto subendo da anni», riassume Puddu.

Spettacolo e pericoli

I daini hanno trovato un habitat ideale: luoghi incantevoli, dove l’erba cresce rigogliosa e la terra è baciata dal sole tutto l’anno. Lo spettacolo, obiettivamente, è incantevole. «I daini – racconta il giovane allevatore Federico Achena – sono in ottima salute: hanno il pelo lucido, saltano, alla sera formano mandrie che pascolano tutta la notte alla luce della luna». Spesso attraversano la strada Provinciale 65, sulla quane hanno già provocato numerosi incidenti: gli animali adulti sono pesanti e di grande stazza. Investirne uno comporta gravi danni al veicolo. Molti conducenti hanno chiesto risarcimenti ma tra chiedere e ottenere c’è di mezzo la burocrazia.

Fronte comune

«Io ho un allevamento di ovini e bovini», riprende Marongiu: «Malgrado mi faccia in quattro per produrre foraggio e erba medica, ormai sono molti anni che sono costretto a comprare foraggio per alimentare il mio bestiame. Sto pensando seriamente di chiudere l’attività. Fra noi allevatori c’è unione: abbiamo firmato petizioni perché nessuno è esente da danni. Il problema si sta facendo sempre più serio: con il tempo l’aumento sproporzionato di questi animali selvatici interesserà tutti gli allevatori».

Gli ungulati mangiano i prodotti dell’agricoltura e contribuiscono all’abbandono di terreni fertili, alla chiusura delle aziende agricole e alla perdita di posti di lavoro. La presenza fuori controllo di migliaia tra cinghiali, caprioli, daini sta riducendo la capacità degli agricoltori di produrre cibo allontanando l’obiettivo della sovranità alimentare, minaccia la biodiversità di campagne e boschi e rappresenta un pericolo per la sopravvivenza di molti dei prodotti delle specialità agroalimentari a base di grano sardo del tipo Quarantinu e Senatore Cappelli: la semina di questo grano, un tempo molto diffuso nella zona, sta andando in crisi perché da alcuni anni è impossibile fare la mietitura in quanto i germogli vengono mangiati dai daini.

