I “custodi del bosco” nel Montiferru 

Saranno i “custodi del bosco” a salvaguardare il patrimonio ambientale e a tutelarlo dal cambiamento climatico. I “custodi” sono le opere d’arte degli alunni dell’istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu, Bonarcado, Cuglieri e Seneghe realizzate anche con parte del legno sopravvissuto al devastante incendio del 2021.

Le opere

Gli scolari montiferrini hanno dato vita a creazioni artistiche; curiosi pupazzetti che nel loro immaginario saranno le sentinelle del bosco, per preservarlo da futuri ed eventuali eventi tragici come quello di tre anni fa. Nuova vita artistica al legname per realizzare opere ad uso collettivo, un modo per non scordare il disastro e sensibilizzare a una maggiore consapevolezza ambientale.

L’iniziativa

I “custodi del bosco”, nati nel laboratorio scolastico dove sono stati impegnati una sessantina di giovani, saranno inseriti in un pannello fotografico che verrà consegnato ai sindaci domenica nella sede del Ceas a Santu Lussurgiu. Si tratta del saggio conclusivo laboratoriale organizzato dalla scuola e dal Ceas “don Deodato Meloni” in collaborazione con Forestas.

L’importanza

Una giornata per ribadire l’importanza del bosco e la cura che ne deve avere tutta la comunità, e in particolare i bambini, per la tutela del paesaggio e per arginare il cambiamento climatico.

Uno strumento «per restituire dignità al patrimonio naturale mettendone in luce il valore intrinseco - precisa il presidente del Ceas “don Meloni”, Gabriella Belloni – e per incentivare processi virtuosi di valorizzazione del territorio attraverso il riciclo di legna che altrimenti andrebbe perduta o utilizzati per ardere. Così si favorisce e promuove il tema di tutela ambientale».

L’azione dei ragazzi montiferrini è patrocinata anche dall’assessorato regionale all’Ambiente, e associazione culturale Imago.

