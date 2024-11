I cuochi dello Ianas sul podio del concorso regionale a Oristano 

“Una tavolozza di colori e sapori autunnali”. Con questo piatto gli alunni dell’istituto professionale Ianas di Tortolì sono saliti sul podio della seconda edizione del concorso regionale di enogastronomia per le scuole alberghiere promosso da Campagna amica Oristano e Coldiretti, organizzato dall’istituito Don Deodato Meloni di Oristano. Si sono classificati terzi con un risottino affumicato con confit, vellutata di zucca e porcini, cardoncelli e cosce di rana fritte. Il piatto principe, tema del concorso, doveva essere il riso locale e i provetti cuochi Michele Floris e Matteo Gamba della classe terza e Michela Porcu della quinta, preparati dai docenti del laboratorio di cucina Stella Doa e Luca Marongiu, hanno colpito la giuria anche in questa edizione esaltando l’elemento chiave. Gli alunni dell’alberghiero lo scorso anno si erano classificati primi. «Un orgoglio salire nuovamente sul podio per i ragazzi, ma anche per noi docenti - dice la docente Lorena Melis che ha accompagnato i ragazzi a Oristano insieme alla collega Doa - È stata un’esperienza meravigliosa per tutti, l’avevamo già provata lo scorso anno quando si classificarono primi, è stato fantastico poter tornare in un ambiente accogliente e caratterizzato da una sana competizione tra studenti».

