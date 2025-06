I Crusaders vanno a caccia del titolo 

Sei volte ai quarti di finale, quattro volte in finale, due volte campioni d’Italia. I Crusaders Cagliari vogliono aggiornare le statistiche nel campionato di football americano a 9 e cominciano sabato con la settima volta nei quarti. L’avversario è lo stesso battuto un anno fa 32-90 (finale thrilling): i Legionari Roma, che hanno battuto gli Eagles United a Palermo 34-17. Stavolta però si gioca a casa, nel nuovo campo di Terramaini che potrà ospitare duecento spettatori: il kick off è alle 13, l’ingresso è libero perché la franchigia cagliaritana vuole tutto il sostegno da parte dei propri tifosi.

Le premesse sono buone. In un’annata nella quale che veniva considerata di transizione, i rossargento guidati a bordo campo da coach Tim Tobin hanno ottenuto sei vittorie in altrettante partite. L’avvicendamento in cabina di regia non ha avuto ripercussioni negative, con l’ottimo esordio del qb Federico Dessì e la profondità e qualità del roster hanno fatto il resto.

La posizione numero 1 nel ranking ha consentito alla franchigia del presidente Emanuele Garzia di saltare la fase “wild card”, dalla quale per la verità non sono arrivate notizie incoraggianti: Blitz Ciriè e Rams Milano, le squadre giunte alle spalle dei Crusaders nel girone C, sono state battute ed eliminate, anche con risultati pesanti, rispettivamente da Krakens FVG e Redskins Verona, formazioni che i cagliaritani potranno però incrociare soltanto in un’eventuale finale. Se infatti la partita di sabato dovesse essere vinta, l’avversario sarebbero i Navy Seals Bari (unici con sei vittorie nella regular season) o gli Honey Badgers Formigine.

