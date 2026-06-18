I Crusaders in missione 

Non è una finale come le altre. I Crusaders si apprestano a sfidare, domani alle 16, i Wolverines Piacenza per il titolo “intermedio” (e quasi platonico) di campioni della North Conference del campionato di football americano a 9 ma soprattutto per garantirsi l’accesso al Ninebowl, il match che assegna lo scudetto. Rispetto ai tanti precedenti, però, questa volta c’è un fattore in più: giocheranno in casa, nella loro vera casa, quel “Crusaders Cagliari American Football Field” di Terramaini che hanno atteso per tanti anni.

Le parole

I Cru hanno fatto le cose per bene. Ieri nella Sala del Retablo, nel municipio di via Roma, hanno presentato il match alla presenza dei rappresentanti del Comune - il presidente del Consiglio (e grande appassionato) Marco Benucci e l’assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta - e del presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra. Il presidente Emanuele Garzia e coach Joe Tricario hanno portato le magliette celebrative del match: «Questo è il massimo grado di difficoltà che affrontiamo quest’anno», ha detto l’allenatore di New York, «loro sono forti in tutte e tre le fasi e l’hanno dimostrato. Sappiamo che meritiamo di essere dove siamo e siamo fieri di essere arrivati sin qui, ma ciò che abbiamo fatto sinora adesso non conta più. Sono grato al presidente e felice per ciò che i ragazzi hanno saputo ottenere», ha concluso Tricario, ammettendo che i favori del pronostico vanno equamente divisi. I rossargento arrivano alla semifinale scudetto con un ruolino immacolato di 7-0 e affrontano la squadra piacentina che ha una sconfitta (con i Blitz Ciriè) e sei vittorie, compresa l’ultima con i Muli Trieste. La finale di South Conference è Formigine-Ravenna, il “Ninebowl” il 5 luglio a Ferrara.

Le difficoltà

«L’orario è ingrato, sarà un pomeriggio bollente», dice Garzia. «Sinora abbiamo cercato di fare il massimo per sfruttare il campo che ci è stato consegnato lo scorso dicembre dopo nove anni di attesa. Il nostro scopo è far praticare lo sport al maggior numero di ragazzi. Sino ai 48 anni...», sorride. Il regolamento consente agli ospiti di giocare in bianco e costringerà i rossargento a usare le divise nere. Altra difficoltà, le condizioni non perfette del running back Lorenzo Pastorino.

L’impianto

«Abbiamo avuto grandi eventi a Cagliari ma aver inaugurato questo impianto è un nostro fiore all’occhiello», ha detto Macciotta. «Ci piace realizzare campi come questo, che abbiano un utilizzo per agonisti e amatori, non restino cattedrali nel deserto». «I Crusaders rappresentano Cagliari e tutta la Sardegna», ha chiosato Perra. «Stanno raccogliendo il lavoro di quasi quarant’anni di un’attività sportiva complicata».

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