I croceristi stregati da Castello 

Affollate le vie dello shopping, dove i turisti vanno alla ricerca di negozi artigianali e punti vendita in cui acquistare prodotti tipici della cultura enogastronomica. Pochi i croceristi che decidono di raggiungere in autonomia la spiaggia del Poetto ma non manca chi ha deciso di concedersi un bagno prima di ripartire.

Proprio Castello risulta il più gettonato per le passeggiate e le visite: si parte dal Bastione di San Remy, punto panoramico e meta più amata per osservare la città dall'alto. L'itinerario prosegue poi verso la Cattedrale e le altre chiese sparse per il centro storico. Non mancano poi le tappe a vocazione storica: la torre dell'Elefante, il Museo Archeologico, fino a scendere verso l'anfiteatro romano di viale Fra Ignazio. Colpisce anche l'Orto Botanico, che – dicono - «permette di immergersi nella natura, catapultati in mezzo a piante ed alberi».

La Costa Toscana attracca per la prima volta nel porto di Cagliari: la stagione turistica prende il via con migliaia di turisti, soprattutto spagnoli, tedeschi e francesi, che hanno invaso le strade del centro in una giornata dal clima quasi estivo.

Croceristi che appaiono affascinati dagli scorci caratteristici dei quartieri di Marina, Castello e Stampace, con le loro vie strette e molto suggestive. Immagini già viste nei social e che, insieme alle piccole case colorate e decorate dai fiori sui balconi, ricreano quell'atmosfera del “vivere all'italiana” che soprattutto gli stranieri tanto apprezzano, come spiegano i visitatori più giovani.

Assalto a Castello

Molti ospiti hanno preferito invece di dedicare qualche ora alle escursioni organizzate da Costa Crociere nelle spiagge più famose del sud Sardegna, come Tuerredda, Porto Giunco e ovviamente il Poetto. Tra i tour più prenotati, il giro in barca tra la grotta dei Colombi e Cala Fighera, per poi godersi la vista sulla Sella del Diavolo.

Apprezzate dai turisti anche le escursioni volte a scoprire il territorio al di fuori di Cagliari: il tour a piedi per rivivere le epoche di Cagliari, dai Fenici al Medioevo, insieme alle guide locali, la visita al Pozzo di Santa Cristina con la vestizione dei Mamuthones e la dimostrazione delle tecniche di incisione delle maschere tradizionali per scoprire la storia della Sardegna. Ed infine, il tour dei vigneti e degli uliveti a Dolianova.

Scali in aumento

La stagione croceristica 2023 si preannuncia dunque come un successo: 39 scali a Cagliari, fino a novembre, per un incremento del 20% rispetto allo scorso anno. Attesa anche la Costa Diadema che nei mesi estivi attraccherà insieme alla Costa Toscana. Cagliari si conferma una meta con un alto indice di gradimento da parte dei croceristi, come afferma Costa Crociere, che vede nel capoluogo sardo una destinazione rilevante anche grazie alla buona presenza di infrastrutture. Nonostante la soddisfazione dei croceristi non manca però qualche critica. Tra i disagi segnalati, i lavori in atto in via Roma: «Attraversare con un passeggino risulta complicato a causa del cantiere», afferma un papà coi suoi bambini. Disagio legato alla presenza di barriere archittetoniche.

